Denizli Tutkunu Olduğu Araçların Yardımıyla Sürpriz Evlilik Teklifi

Denizli'deki Tofaş Tempra-Tipo grubu üyesi Ömer Yıldırım, aynı marka araç tutkunu arkadaşlarının yardımıyla, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Her bir otomobilin kaputu üzerine 2 harf gelecek şekilde 'Benimle evlenir misin' yazan Yıldırım'ın teklifine, Fatoş Tanrıverdi'nin yanıtı 'evet' oldu. Denizli Tofaş Tempra-Tipo grubu üyesi Ömer Yıldırım, kız arkadaşı Fatoş Tanrıverdi'ye sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Tutkunu olduğu otomobil markasına sahip olan arkadaşlarını Sümer Mahallesi'nde araçlarıyla birlikte bir araya getiren Yıldırım, her bir otomobilin kaputuna 2 harf gelecek şekilde 'Benimle evlenir misin aşkım' yazdırdı. Genç aşıkların araçların bulunduğu alana gelmeleriyle birlikte konfetiler patlatıldı. Çok sayıda otomobilin katıldığı sürpriz organizasyonda Yıldırım, diz çökerek Tanrıverdi'ye, alkışlar eşliğinde evlenme teklif etti. Yıldırım'ın evlenme teklifine alkışlar arasında 'evet' diyen Tanrıverdi, erkek arkadaşı Yıldırım'ın boynuna sarıldı. Genç aşıklar duygusal aşk müziği eşliğinde dans ederken, çifti yalnız bırakmayan araç tutkunları kornalarla eşlik etti.