Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan Açıklaması

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) bu yılın ilk 3 aylık döneminde Denizli'de 723 milyon 136 bin lira kredi kullandırdığını bildirdi.



Erdoğan, Denizli Ticaret Odası 2017 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, TİM verilerine göre 2017 Mart ayında Denizli'den en fazla ihracatın, İngiltere, Almanya ve İtalya'ya yapıldığını, en fazla ihraç edilen ürünlerin başında hazır giyim-konfeksiyon, elektrik-elektronik ve hizmet ile demir ve demir dışı metaller olduğunu belirtti.



İhracat artışının güçlü olmasının Denizli ekonomisini canlandırmaya başladığını ifade eden Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:



"Odamız bünyesinde faaliyet gösteren KGF, Denizli'de 2016 yılının ilk 3 ayında 38 başvurunun 20'sini sonuçlandırmış ve 8 milyon 799 bin TL kredi kullandırmıştı. 2017 yılının ilk 3 aylık döneminde ise bin 905 başvurudan bin 528'ine kefil olarak 723 milyon 136 bin lira kredi kullandırmıştır. Bu rakam bu işletmeleri büyük ölçüde rahatlatmıştır. Bu rakam birçok işletmenin soluk almasını, önünü görmesini sağlamıştır. Denizli ekonomisi için hayati önem taşıyan bir destektir. Bu başarı Denizli'de böyle bir ihtiyacın öngörülmesi ve önlem alınmasının sonucudur."



Denizli ithalatının 2017 Şubat ayı sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,56 oranında artarak 265 milyon 980 bin dolar olarak gerçekleştiğini, bu artışın genellikle ham madde alımından kaynakladığını vurgulayan Erdoğan, 2017 yılı Ocak ayı sonu itibariyle 4/a kapsamında kayıtlı istihdamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,93 oranında artarak 212 bin 103 kişi olduğunu açıkladı.