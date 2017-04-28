Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 6,06 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 6,06 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır tohumluk
|Kg
|1,25
|1,25
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,70
|0,70
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|9,00
|9,00
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|7,20
|7,20
|MTS
|Yer fıstığı iç
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|5,31
|5,56
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|4,63
|5,50
|TTS-GT
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|25,50
|25,50
|TTS
|Ciğer büyükbaş
|Kg
|24,00
|24,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Badem (çikolata kaplamalı)
|Kg
|26,85
|26,85
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|14,00
|14,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|14,00
|14,00
|TTS-GT
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,30
|10,55
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,00
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,70
|13,70
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,70
|13,70
|TTS-GT
|Leblebi çikolatalı
|Kg
|12,96
|12,96
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|6,50
|7,40
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|4,60
|6,80
|TTS-GT
|Leblebi kırık
|Kg
|3,00
|3,00
|TTS
|Orman mahsulleri
|Defne yaprağı
|Kg
|5,00
|5,00
|MTS
|Defne yaprağı
|Kg
|6,00
|6,00
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|7.703,05
|7.703,05
|MTS
|Dana
|Ad
|7.468,50
|7.465,50
|TTS
|Kuzu
|Ad
|603,59
|603,59
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|6,06
|6,06
|MTS
|Kekik işlenmiş
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil
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