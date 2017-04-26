Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 6,16 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 6,16 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,900,90 MTS
Buğday makarnalıkKg 0,92 0,92 MTS
Buğday makarnalıkKg 1,021,02TTS
Buğday sertKg 0,950,95 MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltıKg 2,505,90TTS
Nohut ekstra leblebilikKg 8,508,50MTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 4,605,40TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,211,23TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 3,645,08MTS
Haşhaş tohumu beyazKg 8,528,52MTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 8,46 8.46 TTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 5,79 5,79 MTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 5,94 5,94 TTS
Hayvansal yağlar
Tere yağıKg 7,52 11,78 MTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (sığır) Kg 22,5023,00TTS
Tavuk - piliç etiKg 9,509,50TTS
İnek sütü Lt 0,961,30MTS
YumurtaAd0,500,50MTS
Kuru bamyaKg 119,00 119,00 MTS
Kuru bamya Kg 120,00 120,00 TTS
Kuru meyveler







Badem iç Kg 34,00 34,00 MTS
Ceviz iç Kg 38,00 38,00 MTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 9,879,87TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 10,6010,60TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 12,5112,94TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 4.525,00 8.735,48MTS
DüveAd 3.728,573.960,00MTS
Düve (gebe) Ad 10.597,5010.597,50MTS
İnekAd4.862,004.862.00MTS
İnek (nizbet)Ad 2.040,002.040,00MTS
SığırAd 3.352,57 3.432,43 MTS
KuzuAd212,251.296,00MTS
Çeşitli maddeler
KekikKg 6,166,16 MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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