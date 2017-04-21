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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır yemlik Kg 0,950,95 TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,810,85MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltı Kg 3,293,29 MTS
Nohut ekstra leblebilikKg 8,008,99MTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 7,068,70TTS
Yağlı tohumlar
Anason Kg 10,15 10,15 MTS
Anason Kg 10,20 10,50 TTS
Ay çekirdeği çerezlik Kg 6,00 6,35 TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,78 1,78 MTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltıKg 1,452,20TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 5,005,00MTS
Haşhaş tohumu beyazKg8,408,40MTS
Çeşitli gıda maddeleri
Dana (karkas) Kg 25,2525,25TTS
Et (dana sakatatlı) Kg 25,2027,11TTS
Ciğer büyükbaşKg 24,0024,00TTS
İnek sütü Lt 1,021,21 MTS
Kuru soğanKg0,350,35MTS
Kuru meyveler







Leblebi beyaz (9 mm) Kg 8,2510,06TTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 6,506,50TTS
Leblebi sarı (9 mm) Kg 9,009,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 10,1011,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 11,7012,40 TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,1013,50TTS
Leblebi kaplamalı Kg 7,55 7,55TTS
Leblebi kırıkKg 1,503,45TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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