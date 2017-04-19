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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,08 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,08 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg0,80 0,80 MTS
Arpa yemlik Kg 0,930,93TTS
Buğday sert Kg 0,80 0,80 TTS
Buğday ekmeklik Kg 0,80 0,80 MTS
Buğday ekmeklikKg 0,800,80TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,800,80MTS
Hububat mamulleri
Tritikale Kg 0,80 0,80 MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürelKg 4,004,00TTS
Nohut ekstra leblebilikKg 7,777,77MTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 6,908,00TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlikKg 4,806,60TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 6,086,08MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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