Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,08 liradan işlem gördü.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,08 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Arpa yemlik
|Kg
|0,93
|0,93
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,80
|0,80
|TTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,80
|0,80
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Hububat mamulleri
|Tritikale
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|4,00
|4,00
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,77
|7,77
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|6,90
|8,00
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|4,80
|6,60
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|6,08
|6,08
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış
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