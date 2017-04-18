Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8,50 liradan işlem gördü.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8,50 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,89
|0,89
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,90
|1,00
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,8
|0,80
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|2,65
|2,65
|TTS
|Nohut natürel
|Kg
|5,35
|5,84
|İTL
|Nohut natürel
|Kg
|3,65
|7,39
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,50
|8,50
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Yer fıstığı iç
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (düve sakatatlı)
|Kg
|23,00
|23,50
|TTS
|Et (inek karkas)
|Kg
|22,00
|22,50
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,01
|1,21
|MTS
|Kuru meyveler
|Ceviz iç
|Kg
|39,00
|39,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|12,5
|13,06
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,50
|9,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,20
|11,20
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|12,86
|13,60
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|3,68
|3,68
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|8,63
|8,63
|TTS
|Leblebi şekeri
|Kg
|9,28
|9,28
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,40
|3,70
|MTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,50
|3,80
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|4.541,59
|6.818,20
|MTS
|Dana
|Ad
|2.060,58
|7.051,95
|TTS
|Besi danası
|Ad
|5.530,00
|5.530,00
|MTS
|Düve
|Ad
|3.030,30
|4.646,47
|MTS
|Düve
|Ad
|3.384,01
|10.891,09
|TTS
|İnek
|Ad
|3.062,64
|4.375,18
|MTS
|İnek
|Ad
|1.663,34
|6.287,13
|TTS
|İnek (nizbet)
|Ad
|891,09
|891,09
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|6,33
|6,33
|MTS
|Kekik
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Diğer ürünler
|Nar
|Kg
|0,70
|0,70
|MTS
|Saman (buğday)
|Kg
|0,52
|0,52
|MTS
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