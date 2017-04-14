Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı 3,10 liradan işlem gördü.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı 3,10 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,95
|0,95
|TTS
|Mısır slaj
|Kg
|0,30
|0,30
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|9,00
|9,00
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,80
|7,80
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|3,10
|3,10
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|İnek sütü
|Lt
|1,13
|1,13
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|12,00
|14,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|5,50
|5,50
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,50
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,00
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,00
|11,40
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,00
|12,20
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,40
|14,00
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|8,24
|8,24
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,00
|2,50
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Kuzu
|Ad
|360,00
|540,00
|MTS
|Diğer ürünler
|Saman (buğday)
|Kg
|0,44
|0,44
|MTS
|Saman (arpa)
|Kg
|0,35
|0,35
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış
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