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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı 3,10 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı 3,10 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,950,95 TTS
Mısır slajKg 0,300,30MTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,850,85MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut ekstra leblebilik Kg 9,00 9,00 MTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 7,80 7,80TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlikKg 3,103,10TTS
Çeşitli gıda maddeleri
İnek sütü Lt 1,13 1,13 MTS
Kuru meyveler







Leblebi beyaz (9 mm) Kg 12,0014,50TTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 5,505,50TTS
Leblebi sarı (8,50 mm) Kg 8,50 9,00 TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,00 10,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,0011,40TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,0012,20TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,4014,00TTS
Leblebi kaplamalıKg 8,248,24TTS
Leblebi kırıkKg 2,002,50 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
KuzuAd360,00540,00MTS
Diğer ürünler
Saman (buğday)Kg 0,440,44MTS
Saman (arpa)Kg 0,350,35MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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