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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) natürel nohutun kilogramı 7,45 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) natürel nohutun kilogramı 7,45 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,70 0,70 MTS
Mısır sosluKg 3,106,25TTS
Buğday sertKg 0,850,85MTS
Buğday sertKg 0,96 0,96 TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürel Kg 7,45 7,45 TTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 8,00 8,00 MTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 7,70 8,30 TTS-GT
Yağlı tohumlar
Anason Kg 10,5010,50TTS
Kuru meyveler







Leblebi beyaz (elenti) Kg 3,003,00 TTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 10,2510,25TTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 8,00 8,00 TTS
Leblebi sarı (8,50 mm) Kg 8,00 9,00 TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,50 9,50 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,8011,00TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,6013,00TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,2014,36TTS
Leblebi kaplamalıKg 8,248,24TTS
Leblebi kırıkKg 2,002,00 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
KuzuAd677,19677,19MTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 6,03 6,03 MTS
Kekik işlenmişKg 10,6410,64TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil

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