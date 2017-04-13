Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) natürel nohutun kilogramı 7,45 liradan işlem gördü.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) natürel nohutun kilogramı 7,45 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,70
|0,70
|MTS
|Mısır soslu
|Kg
|3,10
|6,25
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,96
|0,96
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|7,45
|7,45
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,00
|8,00
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,70
|8,30
|TTS-GT
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|10,50
|10,50
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (elenti)
|Kg
|3,00
|3,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|10,25
|10,25
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,50
|9,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,80
|11,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,60
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,20
|14,36
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|8,24
|8,24
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,00
|2,00
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Kuzu
|Ad
|677,19
|677,19
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|6,03
|6,03
|MTS
|Kekik işlenmiş
|Kg
|10,64
|10,64
|TTS
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil
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