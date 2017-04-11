Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5,71 liradan işlem gördü.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5,71 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır yaş
|Kg
|0,60
|0,60
|MTS
|Mısır soslu
|Kg
|2,50
|7,00
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,92
|0,92
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|5,71
|5,71
|MTS
|Yer fıstığı soslu
|Kg
|5,70
|7,00
|TTS
|Yer fıstığı iç ithal
|Kg
|8,92
|8,92
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (8,50 mm)
|Kg
|5,75
|6,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|8,35
|13,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,10
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,00
|12,87
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,50
|16,00
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,50
|2,50
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|6,80
|6,80
|TTS
|Leblebi soslu
|Kg
|8,50
|8,50
|TTS
|Leblebi şekeri
|Kg
|8,50
|8,50
|TTS
|Orman mahsulleri
|Defne yaprağı el seçmesi
|Kg
|18,00
|18,00
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk roll Ege st-1
|Kg
|7,70
|7,70
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|11.000,00
|11.000,00
|MTS
|İnek
|Ad
|3.808,14
|7.603,46
|TTS
|Buzağı
|Ad
|2.700,00
|2.719,20
|TTS
|Ham deriler ve bağırsaklar
|Ham sığır derisi
|Kg
|3,31
|3,31
|TTS
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