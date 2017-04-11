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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5,71 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5,71 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır yaşKg 0,600,60 MTS
Mısır sosluKg 2,50 7,00 TTS
Buğday sertKg 0,92 0,92 MTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 5,71 5,71 MTS
Yer fıstığı soslu Kg 5,707,00TTS
Yer fıstığı iç ithalKg 8,92 8,92 TTS
Kuru meyveler







Leblebi beyaz (8,50 mm) Kg 5,75 6,00 TTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 8,35 13,50TTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 7,00 7,00 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,1011,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,0012,87TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,5016,00TTS
Leblebi kırık Kg 2,502,50TTS
Leblebi çıtırKg 6,80 6,80 TTS
Leblebi sosluKg 8,50 8,50 TTS
Leblebi şekeri Kg 8,50 8,50 TTS
Orman mahsulleri
Defne yaprağı el seçmesi Kg 18,00 18,00 TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk roll Ege st-1 Kg 7,70 7,70 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd11.000,0011.000,00MTS
İnekAd 3.808,147.603,46TTS
BuzağıAd 2.700,002.719,20TTS
Ham deriler ve bağırsaklar
Ham sığır derisi Kg 3,31 3,31 TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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