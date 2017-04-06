Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,16 liradan işlem gördü.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,16 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Kuru meyveler
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,5
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,90
|12,75
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,20
|13,20
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,00
|2,50
|TTS
|Üzüm kuru çekirdekli
|Kg
|5,80
|5,80
|MTS
|Üzüm kuru çekirdekli
|Kg
|6,00
|6,00
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,16
|3,16
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|5,82
|6,13
|MTS
|Kekik
|Kg
|6,25
|6,84
|TTS
|Diğer ürünler
|Sumak
|Kg
|8,60
|8,60
|MTS
|Sumak
|Kg
|8,75
|8,75
|TTS
TTS : Tüccardan tüccara satış
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