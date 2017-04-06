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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,16 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,16 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Kuru meyveler







Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,511,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 11,9012,75TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,2013,20TTS
Leblebi kırık Kg 1,002,50TTS
Üzüm kuru çekirdekliKg 5,805,80MTS
Üzüm kuru çekirdekli Kg 6,006,00 TTS
Üzüm kuru çekirdeksizKg 3,163,16MTS
Çeşitli maddeler
KekikKg 5,82 6,13MTS
KekikKg 6,25 6,84 TTS
Diğer ürünler







SumakKg8,608,60MTS
SumakKg8,758,75TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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