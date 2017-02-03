Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı 7,50 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır soslu
|Kg
|5,50
|5,50
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|4,30
|4,30
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|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|6,14
|6,14
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|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|7,50
|7,50
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)
|Kg
|6,88
|6,88
|TTS
|Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)
|Kg
|8,66
|8,66
|TTS
|Yer fıstığı iç
|Kg
|11,50
|11,50
|TTS
|Yer fıstığı iç (paketlenmiş)
|Kg
|10,13
|10,13
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|7,00
|10,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Antep fıstığı (paketlenmiş)
|Kg
|35,50
|35,50
|TTS
|Badem iç (paketlenmiş)
|Kg
|46,20
|46,20
|TTS
|Ceviz iç (paketlenmiş)
|Kg
|46,40
|46,40
|TTS
|Fındık iç (paketlenmiş)
|Kg
|30,28
|30,28
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|Kabak çekirdeği
|Kg
|13,49
|13,49
|TTS
|Kabak çekirdeği (paketlenmiş)
|Kg
|12,23
|12,23
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|9,85
|13,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|7,50
|7,50
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,00
|10,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,60
|11,30
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,80
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,85
|14,90
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|11,00
|12,40
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,00
|1,00
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|8,86
|8,86
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|Leblebi karışık
|Kg
|13,50
|13,50
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|Karışık çerez
|Kg
|16,00
|23,69
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|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|3.366,00
|6.214,29
|MTS
|Dana
|Ad
|2.970,00
|5.008,00
|TTS
|Sığır
|Ad
|5.733,19
|5.733,19
|TTS
|Kuzu
|Ad
|300,00
|300,00
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış