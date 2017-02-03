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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı 7,50 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı 7,50 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır sosluKg 5,505,50 TTS
Bakliyat ve mamulleri







Nohut natürelKg 4,304,30TTS
Nohut ekstra leblebilikKg 6,146,14TTS
Yağlı tohumlar







Ay çekirdeği çerezlikKg 7,507,50TTS
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)Kg 6,886,88TTS
Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)Kg 8,668,66TTS
Yer fıstığı içKg 11,5011,50TTS
Yer fıstığı iç (paketlenmiş)Kg 10,1310,13TTS
Yer fıstığı kaplamalıKg 7,00 10,00 TTS
Kuru meyveler







Antep fıstığı (paketlenmiş) Kg35,5035,50TTS
Badem iç (paketlenmiş) Kg 46,20 46,20 TTS
Ceviz iç (paketlenmiş)Kg46,4046,40TTS
Fındık iç (paketlenmiş)Kg30,2830,28TTS
Kabak çekirdeğiKg13,4913,49TTS
Kabak çekirdeği (paketlenmiş)Kg 12,2312,23TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg9,8513,50TTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 7,507,50TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,0010,50TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 10,60 11,30TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 11,80 13,00 TTS
Leblebi sarı (10 mm) Kg 13,8514,90TTS
Leblebi kaplamalıKg 11,00 12,40 TTS
Leblebi kırıkKg 1,00 1,00 TTS
Leblebi çıtır Kg 8,86 8,86 TTS
Leblebi karışık Kg 13,50 13,50 TTS
Karışık çerezKg16,0023,69TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 3.366,00 6.214,29MTS
Dana Ad 2.970,00 5.008,00 TTS
SığırAd5.733,195.733,19TTS
KuzuAd300,00300,00MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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