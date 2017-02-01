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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 6 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 6 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır yemlik Kg 0,80 0,80 TTS
Buğday makarnalıkKg 0,920,92 TTS
Buğday ekmeklikKg 0,85 0,92 TTS
Buğday kırık Kg 0,80 0,80 TTS
Hububat mamulleri
Buğday unu tip 1 Kg 1,30 1,36 TTS
Buğday unu tip 1 özel Kg 1,52 1,52 TTS
Buğday kepeği kaba Kg 0,70 0,80 TTS
Buğday ruşeymi Kg 0,85 0,85 TTS
Razmol Kg 0,83 0,83 TTS
Bonkalite Kg 0,86 0,86 TTS
Yağlı tohumlar







AnasonKg 10,0010,00MTS
Ay çekirdeği çerezlikKg4,605,30TTS
Haşhaş tohumu maviKg 6,006,00TTS
Pamuk çekirdeği yemlikKg 0,730,73TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Dana kıymalık etKg 27,0028,00TTS
Et (dana sakatatsız)Kg33,00 33,27 TTS
Et (ot kuzusu) Kg 34,8334,83TTS
Kuru meyveler







Leblebi beyaz (9 mm) Kg 8,258,25TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
İnek Ad 3.228,673.228,67TTS
Çeşitli maddeler







Kimyon natürel Kg 10,9310,93MTS
KekikKg 6,006,00MTS
Çörek otuKg8,458,45MTS
Diğer ürünler
RezeneKg6,326,32MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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