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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kestanenin kilogramı 14,29 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kestanenin kilogramı 14,29 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır yemlik Kg 0,77 0,77 MTS
Mısır yemlik Kg 0,830,90 TTS
Buğday sertKg 0,84 0,84 MTS
Buğday sert Kg 0,90 0,90 TTS
Yağlı tohumlar







AnasonKg 8,508,50MTS
AnasonKg7,507,50TTS
Ay çekirdeği çerezlik içKg3,206,00TTS
Haşhaş tohumu maviKg 6,356,35TTS
Keten tohumuKg 2,202,20TTS
Küspeler

Ay çekirdeği küspesiKg 0,600,60TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (sığır) Kg 21,00 21,00 TTS
Tavuk - piliç etiKg 6,257,94TTS
Kuru meyveler







Kabak çekirdeği içiKg 25,0025,00TTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 12,3812,38TTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 6,507,50TTS
Leblebi sarı (8,50 mm) Kg 8,25 9,00TTS
Leblebi sarı (9 mm) Kg 9,50 10,00TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 12,2012,40TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,7513,75TTS
Leblebi kırık Kg 1,452,00 TTS
Leblebi çıtır Kg 9,269,26 TTS
Leblebi şeker Kg 5,40 9,72 TTS
KestaneKg 14,2914,29MTS
Karışık çerez Kg 16,0016,00TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk rol Ege st-1 Kg 5,405,90 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 6.772,08 6.772,08 MTS
Düve Ad 7.700,00 7.700,00 TTS
İnek Ad 7.000,00 7.000,00 MTS
İnek Ad 1.186,28 4.703,49 TTS
Sığır Ad 3.975,16 5.433,01 TTS
Koyun Ad 800,00 800,00 MTS
Koyun Ad 880,000 880,00 TTS
Kuzu Ad 560,47 560,47 MTS
Ham deriler ve bağırsaklar
Büyükbaş hayvan bağırsaklarıAd13,8913,89TTS
Küçükbaş hayvan bağırsaklarıAd13,8913,89TTS
Çeşitli maddeler
Çörek otu Kg 10,00 10,00 TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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