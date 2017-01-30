Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kestanenin kilogramı 14,29 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır yemlik
|Kg
|0,77
|0,77
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,83
|0,90
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,84
|0,84
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,90
|0,90
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|8,50
|8,50
|MTS
|Anason
|Kg
|7,50
|7,50
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik iç
|Kg
|3,20
|6,00
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|6,35
|6,35
|TTS
|Keten tohumu
|Kg
|2,20
|2,20
|TTS
|Küspeler
|Ay çekirdeği küspesi
|Kg
|0,60
|0,60
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (sığır)
|Kg
|21,00
|21,00
|TTS
|Tavuk - piliç eti
|Kg
|6,25
|7,94
|TTS
|Kuru meyveler
|Kabak çekirdeği içi
|Kg
|25,00
|25,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|12,38
|12,38
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|6,50
|7,50
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,25
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,50
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,20
|12,40
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,75
|13,75
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,45
|2,00
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|9,26
|9,26
|TTS
|Leblebi şeker
|Kg
|5,40
|9,72
|TTS
|Kestane
|Kg
|14,29
|14,29
|MTS
|Karışık çerez
|Kg
|16,00
|16,00
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk rol Ege st-1
|Kg
|5,40
|5,90
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|6.772,08
|6.772,08
|MTS
|Düve
|Ad
|7.700,00
|7.700,00
|TTS
|İnek
|Ad
|7.000,00
|7.000,00
|MTS
|İnek
|Ad
|1.186,28
|4.703,49
|TTS
|Sığır
|Ad
|3.975,16
|5.433,01
|TTS
|Koyun
|Ad
|800,00
|800,00
|MTS
|Koyun
|Ad
|880,000
|880,00
|TTS
|Kuzu
|Ad
|560,47
|560,47
|MTS
|Ham deriler ve bağırsaklar
|Büyükbaş hayvan bağırsakları
|Ad
|13,89
|13,89
|TTS
|Küçükbaş hayvan bağırsakları
|Ad
|13,89
|13,89
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Çörek otu
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
TTS : Tüccardan tüccara satış