Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 4,24-4,55 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,74
|0,74
|TTS
|Mısır soslu
|Kg
|5,50
|5,50
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,90
|0,93
|OFİS-S
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,82
|0,85
|OFİS-S
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,83
|0,83
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Yer fıstığı iç (paketlenmiş)
|Kg
|11,50
|11,50
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Yer fıstığı iç susamlı
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|23,80
|23,80
|TTS
|Et (sığır)
|Kg
|21,00
|21,00
|TTS
|Ciğer büyükbaş
|Kg
|22,00
|22,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Kabak çekirdeği (paketlenmiş)
|Kg
|13,49
|13,49
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|13,50
|13,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,50
|8,50
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,50
|9,80
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,50
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,00
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|14,90
|14,90
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|11,00
|11,00
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,00
|2,50
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|4,80
|11,00
|TTS
|Leblebi şeker
|Kg
|5,60
|5,60
|TTS
|Leblebi karışık
|Kg
|13,50
|13,50
|TTS
|Karışık çerez
|Kg
|16,00
|16,00
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk rol Ege st-1
|Kg
|6,85
|6,85
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|4,24
|4,24
|MTS
|Kekik
|Kg
|4,55
|4,55
|TTS
TTS : Tüccardan tüccara satış