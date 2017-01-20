Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,79-1,98 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,90
|0,90
|TTS
|Mısır slaj
|Kg
|0,13
|0,13
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,83
|0,83
|MTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Hububat mamulleri
|Tritikale
|Kg
|0,70
|0,70
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut yemlik kırık
|Kg
|0,70
|0,75
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,14
|8,50
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|9,05
|9,05
|MTS
|Anason
|Kg
|9,25
|9,25
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|2,30
|2,30
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|2,00
|2,00
|MTS
|Pamuk çekirdeği yağlık
|Kg
|0,75
|0,77
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|23,80
|23,80
|TTS
|Et (dana sakatatlı)
|Kg
|26,04
|27,10
|TTS
|Et (sığır)
|Kg
|21,00
|21,00
|TTS
|Et (inek karkas)
|Kg
|17,85
|20,75
|TTS
|Ciğer büyükbaş
|Kg
|22,00
|22,00
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|0,95
|1,15
|MTS
|Kuru meyveler
|Fındık içi
|Kg
|31,88
|31,88
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|4,00
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,00
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,90
|12,00
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,40
|13,40
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,00
|2,00
|TTS
|Orman mahsulleri
|Adaçayı natürel
|kg
|4,04
|4,04
|MTS
|Defne yaprağı
|Kg
|3,65
|5,21
|MTS
|Kavak
|Kg
|0,18
|0,18
|MTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|1,79
|1,98
|MTS
|Pamuk roll Ege st - 1
|Kg
|6,70
|6,70
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|4.000,00
|8.628,00
|MTS
|Düve
|Ad
|5.031,25
|5.031,25
|MTS
|İnek
|Ad
|3.66,67
|4.899,00
|MTS
|İnek
|Ad
|1.100,00
|1.250,00
|TTS
|Koyun
|Ad
|401,11
|401,11
|MTS
|Koyun
|Ad
|249,51
|249,51
|MTS-GT
|Kuzu
|Ad
|351,75
|579,51
|MTS
|Kuzu
|Ad
|589,91
|589,91
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kimyon elenmiş
|Kg
|8,77
|8,77
|MTS
|Kekik
|Kg
|4,30
|5,39
|MTS
|Kekik
|Kg
|5,50
|5,70
|TTS
|Biberiye
|Kg
|6,12
|6,12
|MTS
|Diğer ürünler
|Lavanta
|Kg
|8,16
|8,16
|MTS
|Alabalık
|Kg
|6,74
|6,74
|MTS
MTS-GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış