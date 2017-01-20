Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Denizli Ticaret Borsası
Ara
BİST 83.067 %0,93
DOLAR 3,7925 %-0,91
EURO 4,0479 %-0,86
PARİTE 1,0671 %0,10
ALTIN 146,83 %-0,96
FAİZ 11,34 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,79-1,98 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,79-1,98 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,90 0,90 TTS
Mısır slaj Kg 0,13 0,13 MTS
Buğday sert Kg 0,83 0,83 MTS
Buğday ekmeklik Kg 0,80 0,80 MTS
Hububat mamulleri
Tritikale Kg 0,70 0,70 MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut yemlik kırıkKg 0,70 0,75 TTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 7,14 8,50 MTS
Yağlı tohumlar
AnasonKg 9,059,05MTS
AnasonKg 9,259,25TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltıKg2,302,30TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 2,002,00MTS
Pamuk çekirdeği yağlık Kg 0,750,77 TTS
Çeşitli gıda maddeleri







Dana (karkas)Kg23,8023,80TTS
Et (dana sakatatlı)Kg26,0427,10TTS
Et (sığır)Kg 21,0021,00TTS
Et (inek karkas)Kg 17,8520,75 TTS
Ciğer büyükbaşKg 22,0022,00 TTS
İnek sütüLt0,951,15MTS
Kuru meyveler







Fındık içiKg 31,8831,88TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg10,0010,00TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 4,008,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,00 9,00 TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,00 10,00 TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg11,9012,00TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,4013,40TTS
Leblebi kırık Kg 1,00 2,00TTS
Orman mahsulleri







Adaçayı natürelkg4,044,04MTS
Defne yaprağıKg 3,655,21MTS
Kavak Kg 0,180,18MTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk çekirdekli Ege Kg 1,79 1,98 MTS
Pamuk roll Ege st - 1 Kg 6,70 6,70 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 4.000,008.628,00MTS
Düve Ad 5.031,255.031,25MTS
İnek Ad 3.66,674.899,00 MTS
İnekAd 1.100,001.250,00TTS
Koyun Ad 401,11 401,11 MTS
Koyun Ad 249,51 249,51 MTS-GT
Kuzu Ad 351,75 579,51 MTS
Kuzu Ad 589,91 589,91 TTS
Çeşitli maddeler
Kimyon elenmiş Kg 8,77 8,77 MTS
Kekik Kg 4,30 5,39 MTS
Kekik Kg 5,50 5,70 TTS
Biberiye Kg 6,12 6,12 MTS
Diğer ürünler







LavantaKg8,168,16MTS
AlabalıkKg6,746,74MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

MTS-GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil

TTS : Tüccardan tüccara satış

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>