Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) leblebilik ekstra nohutun kilogramı 7,74-8,50 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,80
|0,80
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,91
|0,91
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut yemlik kırık
|Kg
|0,80
|0,80
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,74
|8,50
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|7,09
|7,09
|MTS
|Süpürge teli
|Kg
|7,14
|7,14
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|7,50
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|7,00
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (elenti)
|Kg
|1,50
|1,50
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,60
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|7,50
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,30
|11,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,55
|13,00
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,20
|3,50
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.752,38
|6.867,71
|MTS
|Düve
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|4,602,23
|4,768,97
|MTS
|İnek
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|4.398,38
|4.527,88
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış