Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) leblebilik ekstra nohutun kilogramı 7,74-8,50 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) leblebilik ekstra nohutun kilogramı 7,74-8,50 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,80 0,80TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,850,85MTS
Buğday ekmeklikKg0,910,91TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut yemlik kırıkKg0,800,80TTS
Nohut ekstra leblebilikKg 7,748,50MTS
Çeşitli maddeler







KekikKg 7,097,09MTS
Süpürge teliKg7,147,14MTS
Kuru meyveler







Leblebi beyaz (9 mm)Kg7,5010,00TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 7,00 8,00 TTS
Leblebi sarı (elenti)Kg 1,501,50 TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,60 9,00 TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 7,50 10,00 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,3011,00TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 11,5513,00TTS
Leblebi kırık Kg 1,203,50 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 5.752,386.867,71MTS
DüveAd 4,602,234,768,97MTS
İnekAd4.398,384.527,88MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış


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