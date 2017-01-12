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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) leblebilik ekstra nohutun kilogramı 8,25-8,29 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) leblebilik ekstra nohutun kilogramı 8,25-8,29 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır yemlik Kg 0,70 0,70 MTS
Buğday ekmeklikKg 0,900,90 MTS
Buğday ekmeklikKg0,910,91TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut yemlik kırıkKg0,850,85TTS
Nohut ekstra leblebilikKg 8,258,29MTS
Çeşitli gıda maddeleri







Dana (karkas) Kg 23,8023,80TTS
Ciğer büyükbaşKg22,0022,00TTS
Kuru meyveler







Leblebi beyaz (9 mm)Kg9,009,00TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 6,00 7,00 TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 5,95 5,95 TTS-GT
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,30 9,00 TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,50 10,00 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,5011,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 11,7011,70TTS
Leblebi kırık Kg 1,50 3,10 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
İnekAd 3.523,503.564,00TTS
Buzağı Ad 2.730,33 2.730,33 TTS
SığırAd3.514,845.922,18TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil

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