Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) leblebilik ekstra nohutun kilogramı 8,25-8,29 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır yemlik
|Kg
|0,70
|0,70
|MTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,90
|0,90
|MTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,91
|0,91
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut yemlik kırık
|Kg
|0,85
|0,85
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,25
|8,29
|MTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|23,80
|23,80
|TTS
|Ciğer büyükbaş
|Kg
|22,00
|22,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|6,00
|7,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|5,95
|5,95
|TTS-GT
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,30
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,50
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,50
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,70
|11,70
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,50
|3,10
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|İnek
|Ad
|3.523,50
|3.564,00
|TTS
|Buzağı
|Ad
|2.730,33
|2.730,33
|TTS
|Sığır
|Ad
|3.514,84
|5.922,18
|TTS
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil