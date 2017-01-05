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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 4,01-4,70 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 4,01-4,70 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Yağlı tohumlar
AnasonKg8,358,35MTS
AnasonKg 7,50 7,50 TTS
Çeşitli gıda maddeleri







Et inek (sakatatlı)Kg 18,7520,50TTS
İnek sütüLt1,061,07MTS
Kuru meyveler







Leblebi sarı (8 mm)Kg 5,505,50TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg8,508,50TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,709,70TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 11,0011,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg12,0012,30TTS
Orman mahsulleri







Adaçayı natürel Kg 9,60 9,60 MTS
Adaçayı natürel Kg 9,88 9,88 TTS
Tekstil hammaddeleri







Pamuk roll Ege st - 1 Kg 6,156,15TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 5.730,56 5.730,56 MTS
Dana Ad 9.244,97 9.244,97 TTS
Düve Ad 5.505,00 5.505,00 MTS
İnek Ad 5.920,77 5.920,77 MTS
Kuzu Ad 447,61 447,61 MTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 4,01 4,37MTS
KekikKg4,044,70TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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