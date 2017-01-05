Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 4,01-4,70 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|8,35
|8,35
|MTS
|Anason
|Kg
|7,50
|7,50
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et inek (sakatatlı)
|Kg
|18,75
|20,50
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|İnek sütü
|Lt
|1,06
|1,07
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|5,50
|5,50
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,50
|8,50
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,70
|9,70
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,00
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,00
|12,30
|TTS
|Orman mahsulleri
|Adaçayı natürel
|Kg
|9,60
|9,60
|MTS
|Adaçayı natürel
|Kg
|9,88
|9,88
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk roll Ege st - 1
|Kg
|6,15
|6,15
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.730,56
|5.730,56
|MTS
|Dana
|Ad
|9.244,97
|9.244,97
|TTS
|Düve
|Ad
|5.505,00
|5.505,00
|MTS
|İnek
|Ad
|5.920,77
|5.920,77
|MTS
|Kuzu
|Ad
|447,61
|447,61
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|4,01
|4,37
|MTS
|Kekik
|Kg
|4,04
|4,70
|TTS
TTS : Tüccardan tüccara satış