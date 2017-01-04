Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Denizli Ticaret Borsası
Ara
BİST 76.144 %-0,62
DOLAR 3,5800 %-0,39
EURO 3,7418 %0,07
PARİTE 1,0448 %0,44
ALTIN 134,06 %0,06
FAİZ 10,68 %-2,20
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,42 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,42 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,750,75MTS
Mısır yemlikKg 0,760,76MTS
Mısır yemlik Kg 0,70 0,70 TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,800,80MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut ekstra leblebilikKg 7,657,65MTS
Yağlı tohumlar







Ay çekirdeği çerezlik Kg 5,20 5,30 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 3,33 5,05 MTS
Ay çekirdeği çerezlik iç Kg 3,30 4,00 TTS
Haşhaş tohumu beyazKg8.608.60TTS
Haşhaş tohumu maviKg 6,506,50TTS
Haşhaş tohumu sarıKg 9,009,00 TTS
Keten tohumu Kg 2,20 2,40 TTS
Pamuk çekirdeği yağlık Kg 0,64 0,75 TTS
Pamuk çekirdeği yemlik Kg 0,80 0,80 TTS
Yer fıstığı içKg10,0010,00TTS
Küspeler







Ay çekirdeği küspesiKg 0,600,60 TTS
Kuru meyveler







Leblebi sarı (8 mm)Kg8,008,00TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,159,55TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 11, 30 11,30TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg12,0013,00TTS
Leblebi kaplamalıKg 8,008,00 TTS
Tekstil hammaddeleri







Pamuk çekirdekli EgeKg 2,42 2,42 MTS
Pamuk roll Ege st - 1 Kg 5,90 5,90 TTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 4,43 4,43MTS
KekikKg4,304,70TTS
Çörek otuKg10,0010,00TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Mavi Jeans, Çörek Otu, Ticaret, Denizli, Mısır, Borsa, Mavi, Ege, Tl