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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,00-2,27 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,00-2,27 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,800,80MTS
Mısır yemlikKg 0,65 0,65TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,700,70MTS
Buğday aşurelikKg 0,950,95MTS
Buğday kırık Kg 0,42 0,42 TTS
Hububat mamulleri
Buğday unu tip 1 Kg 1,28 1,28 TTS
Buğday unu tip 1 özel Kg 1,40 1,51 TTS
Buğday kepeği kaba Kg 0,66 0,80 TTS
Razmol Kg 0,83 0,83 TTS
Bonkalite Kg 0,82 0,82 TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut unu Kg 3,27 3,27 TTS
Nohut ekstra leblebilki Kg 6,70 7,20 TTS
Yağlı tohumlar







Haşhaş tohumu beyazKg7,907,90MTS
Yer fıstığı kabukluKg 6,006,00TTS
Yer fıstığı içKg 9,009,00 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (sığır) Kg 19,7024,53TTS
Et inek (sakatatlı)Kg 21,00 21,00 TTS
Et (ot kuzusu)Kg29,1429,85TTS
Kuru meyveler







Kabak çekirdeği Kg 14,00 14,00 TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg 7,137,13TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg6,007,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,259,00TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 10,00 10,00 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg11,0011,30TTS
Leblebi çikolatalıKg 7,007,00 TTS
Tekstil hammaddeleri







Pamuk çekirdekli EgeKg 2,00 2,27 MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd5.720,005.772,50MTS
İnekAd 4.400,004.400,00 MTS
SığırAd 4.140,234.140,23TTS
KuzuAd 350,00350,00TTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 4,10 4,10MTS
KekikKg4,454,45TTS
Diğer ürünler







Nar sanayi tipiKg 0,260,26TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış