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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) işlenmiş kekiğin kilogramı 10,70-15,00 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) işlenmiş kekiğin kilogramı 10,70-15,00 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,720,72TTS
Mısır yemlikKg 0,67 0,67 MTS
Buğday sert Kg 0,88 0,88 MTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,77 0,77TTS
Yağlı tohumlar







AnasonKg8,528,52MTS
AnasonKg 11,4211,42TTS
Haşhaş tohumu beyazKg7,757,75MTS
Haşhaş tohumu beyazKg 8,1210,12TTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 5,90 5,90 MTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 6,50 6,50 TTS
Haşhaş tohumu sarı Kg 7,50 7,50 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (karkas) Kg 20,00 21,00 TTS
Dana kıymalık et Kg 28,00 28,00 TTS
Et (dana sakatatsız) Kg 23,00 34,93 TTS
Et (sığır) Kg 21,00 21,00 TTS
Ciğer büyükbaş Kg 22,00 22,00 TTS
Kuru soğan Kg 1,53 1,53 MTS
Kuru meyveler







Leblebi beyaz (9 mm)Kg 8,008,00TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg7,007,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,258,60TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,00 10,00 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg9,5011,40TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 11,6012,00 TTS
Leblebi kırıkKg 3,303,50TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd5.925,536.772,67MTS
DanaAd 6.956,00 9.541,45 TTS
Düve Ad 4.933,31 5.437,37 MTS
Düve Ad 5.324,25 5.324,25 TTS
İnekAd 4.071,204.071,20MTS
İnek Ad 1.936,002.531,25 TTS
SığırAd 3.510,845.279,26TTS
Kuzu Ad 431,80 541,63 MTS
Kuzu Ad 590,00 595,99 TTS
Çeşitli maddeler
Kimyon natürel Kg 9,51 9,51 MTS
Kimyon natürel Kg 4,50 8,50 TTS
Kimyon elenmişKg12,0013,00TTS
Kekik Kg 4,55 6,02 MTS
KekikKg4,507,80TTS
Kekik toz Kg 2,75 2,75TTS
Kekik işlenmişKg 10,70 15,00 TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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