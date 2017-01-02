Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) işlenmiş kekiğin kilogramı 10,70-15,00 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,72
|0,72
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,67
|0,67
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,88
|0,88
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,77
|0,77
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|8,52
|8,52
|MTS
|Anason
|Kg
|11,42
|11,42
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|7,75
|7,75
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,12
|10,12
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|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|5,90
|5,90
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|6,50
|6,50
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|Haşhaş tohumu sarı
|Kg
|7,50
|7,50
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|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (karkas)
|Kg
|20,00
|21,00
|TTS
|Dana kıymalık et
|Kg
|28,00
|28,00
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|Et (dana sakatatsız)
|Kg
|23,00
|34,93
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|Et (sığır)
|Kg
|21,00
|21,00
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|Ciğer büyükbaş
|Kg
|22,00
|22,00
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|Kuru soğan
|Kg
|1,53
|1,53
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,25
|8,60
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,00
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|9,50
|11,40
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,60
|12,00
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|3,30
|3,50
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.925,53
|6.772,67
|MTS
|Dana
|Ad
|6.956,00
|9.541,45
|TTS
|Düve
|Ad
|4.933,31
|5.437,37
|MTS
|Düve
|Ad
|5.324,25
|5.324,25
|TTS
|İnek
|Ad
|4.071,20
|4.071,20
|MTS
|İnek
|Ad
|1.936,00
|2.531,25
|TTS
|Sığır
|Ad
|3.510,84
|5.279,26
|TTS
|Kuzu
|Ad
|431,80
|541,63
|MTS
|Kuzu
|Ad
|590,00
|595,99
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kimyon natürel
|Kg
|9,51
|9,51
|MTS
|Kimyon natürel
|Kg
|4,50
|8,50
|TTS
|Kimyon elenmiş
|Kg
|12,00
|13,00
|TTS
|Kekik
|Kg
|4,55
|6,02
|MTS
|Kekik
|Kg
|4,50
|7,80
|TTS
|Kekik toz
|Kg
|2,75
|2,75
|TTS
|Kekik işlenmiş
|Kg
|10,70
|15,00
|TTS
TTS : Tüccardan tüccara satış