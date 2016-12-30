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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,16 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,16 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,780,78MTS
Mısır yemlikKg 0,73 0,73 MTS
Mısır yemlik Kg 0,79 0,79 TTS
Buğday sertKg 0,86 0,86MTS
Buğday sert Kg 0,93 0,93 OFİS
Bakliyat ve mamulleri







Nohut natürelKg 3,504,25TTS
Yağlı tohumlar







Pamuk çekirdeği yağlıkKg 0,810,81TTS
Kuru meyveler







Leblebi beyaz (elenti)Kg 1,501,50TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg5,408,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,508,50TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,50 10,00 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg11,3011,30TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 11,7012,50 TTS
Leblebi kırıkKg 3,603,60TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk çekirdekli Ege Kg2,162,16MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
İnekAd 7.592,007.592,00 MTS
İnek Ad 8.350,00 8.350,00 TTS
SığırAd 3.580,715.163,31TTS
Çeşitli maddeler







KekikKg5,005,00TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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