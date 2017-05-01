Denizli Tabanca Krizinde Sorumlu Denizlispor

Tabanca krizinde sorumlu Denizlispor



DENİZLİSPOR ile Elazığspor arasında cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan TFF 1. Lig maçında İstiklal Marşı okunduğu sırada Elazığspor taraftarlarının yer aldığı kale arkası tribününde bir şahsın belinde tabancayla görüntülenmesi sonucu başlayan tartışmada sorumluluğu Denizlispor yönetimi üstlendi. Görüntünün bazı spor programlarında yayınlanması üzerine açıklama yapan Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Taner Atilla, "Bu işin muhatabı ve sorumlusu Denizlispor'dur" dedi. Elazığspor tribününde belinde tabancayla görüntülenen kişinin Denizli'de görev yapan Elazığlı bir polis memuru olduğu ileri sürülürken, Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla, "Söz konusu şahıs polis bile olsa, stada girme şekli, silahlı girecek kişilerin kimler olduğu kanununda açık ve net bir şekilde belirtilmiş. Bir kere taraftar gruplarının içine sivil bir şekilde ve silahla girilmez. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Denizli sanayisi, kültürü ve siyasetiyle Türkiye'de lokomotif şehirlerden birisi. Bu tür olaylarla gündeme gelmek bizleri üzdü" dedi.



Denizlispor'un Türkiye'de tel örgüleri kaldıran ilk kulüp olduğunu hatırlatan Taner Atilla, olayın sorumlusunun Denizlispor olduğunu belirterek, "Fair-Play'e önem veren, ülkede ilk Fair-Play çağrısı yapan bir takım olarak bu tür olaylarla gündeme gelmek bizleri üzmüştür. Bir kez daha Türk futbolundan, futbolseverlerden özür diliyorum. Bu işin muhatabı ve sorumlusu Denizlispor'dur. Olayda velimiz ve emniyet güçlerimiz töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Ancak emniyet güçleri sadece güvenliği sağlamak ve bizlere yardımcı olmak adına oradalar. Dolayısıyla stat girişlerinin bütün kontrolü özel güvenlik şirketlerine aittir. Burada emniyet mensuplarının hiçbir sorumluluğu yoktur. Eğer herhangi bir olumsuz durumla karşı karşıya kalırsak, olayı güvenlik şirketine rücu edeceğiz. Ama önemli olan bunu rücu etmek değil bu tür olayların yaşanmamasıdır. Yaşanmaması adına her türlü işlem tarafımızca yapılacaktır. Her türlü önlem daha ciddi şekilde alınacaktır" diye konuştu.