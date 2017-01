Denizli Sarıkamış şehitleri anısına yürüdü



DENİZLİ'de Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının Sarıkamış şehitleri anısına tüm yurt genelinde düzenlediği 'Vefakar Gençlik Cefakar Ecdadını Unutmayacak' yürüyüşü için İncilipınar Parkı'nda yaklaşık 500 kişi bir araya geldi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte kontrol noktası oluşturularak, yürüyüşe katılan vatandaşlara arama yapıldı. Yürüyüşe Denizli Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlara Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu da marşlarıyla eşlik etti. 102 yıl önce Sarıkamış'ta donarak can veren şehitler için yürüyen kalabalık "Şehitler ölmez vatan bölünmez", ^"Vatan sana canım feda", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı. İncilipınar Parkı'nda başlayan yürüyüş Delikliçınar Meydanı'nda sona erdi.



Yürüyüşün ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, 102 yıl önce gerçekleşen ve beyaz hüzün olarak anılan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikleri anmak için bir araya geldiklerini, 90 bin askerin derin bir vatan sevgisi ve üstün bir vazife anlayışıyla destanlaştıklarını ve kardan kefenlere bürünerek toprakla buluştuklarını söyledi.



Sarıkamış Harekatı'nın yüreklerde bir yara olduğunu ifade eden İbanoğlu, "Kan dökerek olmasa da kanları donarak şehit olmuş 10 binlerce yiğit yüreğin destanlaştığı alandır Sarıkamış. Gençlik şühedanın izinde diyerek Mehmetçiklerimizi anmak için her yıl Ocak ayının ilk haftasında gençlik ve spor bakanlığımızın öncülüğünde tüm yurtta bütün gençlerimiz ve insanlarımız birleşerek 90 bin şehidimizi yad ederek gönüllerinden geçirerek, onların yaşadığı olumsuz şartları düşünerek bugün buluşuyoruz. Bizler Sarıkamış'ın dondurucu soğuğunu yaşamasak da her yaştan katılımıyla şühedanın izinde olduğumuzu temsili olarak gösterdik." dedi.