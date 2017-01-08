Denizli Sarayköy'de -2 Derecede Deve Güreşi Keyfi

Sarayköy'de -2 derecede deve güreşi keyfi



DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde, bu yıl 33'ncüsü düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 130 devenin katıldığı güreşlerde vatandaşlar -2 derece olan havaya rağmen güreşlere büyük ilgi gösterdi.



Sarayköy Arenası'ndaki 33'ncü Geleneksel Deve Güreşleri'ni yaklaşık 5 bin kişi izledi. Güreşlere Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, İzmir, Afyonkarahiser ve Çanakkale'den 130 namlı deve katıldı. Geleneksel Sarayköy Deve güreşlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve vatandaşlar katıldı. Deve güreşleri için özel hazırlanan pist ve çevresindeki doğal tribünleri dolduran vatandaşlar güreşlere yoğun ilgi gösterdi. Römorkların ve açık kasa kamyonetlerin içinde toplanan kalabalık gruplar -2 derece olan hava sıcaklığında ateş yakarak ısındı. Geleneksel olarak sürdürülen güreşlerde bir araya gelen vatandaşlar mangal yakıp piknik yaparken bir yandan da güreşleri izlemenin keyfini çıkardı.



AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deve güreşlerinin Ege Bölgesi ve Sarayköy'de yaşamaya devam ettiğini, yaşanan zor günlerde birlik ve beraberlikle geleneklere sahip çıkılarak tek yumruk olunacağının söyledi. Deve güreşlerinin atalarımızdan gelen bir miras olduğunu belirten Başkan Zolan, "Bu değerlerimizi yaşatmak adına ve ortak değerlerimize sahip çıkmak adına yoğun bir çalışma içindeyiz. Sarayköy ilçesi tüm ilçelerimiz Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerlerimize biz sahip çıktığımız sürece milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkmış oluruz. Bu zor günlerde sıkıntılı günlerde bu birlik ve beraberlikle değerlerimize sımsıkı sahip çıkarak tek yumruk olacağız ve gelecek nesillere de aktaracağız bu değerlerimizi. Sarayköy Denizli'nin en sıcak ilçesi ama bugün biraz serin, soğuk diyebileceğimiz hava mevcut ona rağmen tüm vatandaşlarımız burada doğal stadyum dediğimiz etrafında tepelerin olduğu stadyumda bir araya geldiler. Bu soğuğa rağmen değerlerimiz bizi bir araya getiriyor, buluşturuyor ve bütünleştiriyor" dedi.



AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ise, düzenlenen etkinliğini sadece deve güreşi organizasyonu olmadığını, aynı zamanda içinden geçilen zorlu süreçte birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini kaydetti.



Bu sene de güreşleri ücretsiz yaptıklarını belirten Özbaş, "Bu önemli bir organizasyon ve bu senede özellikle ücretsiz yaptık. Herkesin bu kültürü daha iyi yaşamasını görmesini istedik. Bu birlik ve beraberlikle hep birlikte daha güçlü daha çok yüksek ses verebilmek için ücretsiz yaptık. Buraya uzaktan yollardan gelen tüm misafirlerimize Sarayköylü hemşerilerimize ayaklarına sağlık yüreklerine sağlık diyorum. Güzel bir güreş ile kış turizmine önemli bir etkinlik olan deve güreşi ile şehrimizin ve bu Yörük kültürünün tanıtımını gelecek nesillere aktarımını sağlıyoruz ve inşallah başaracağız, ülkemiz güzel yarınlara ulaşacak diye umut ediyorum" diye konuştu.