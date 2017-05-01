Denizli Salıncakta Sıkışan Çocuğu Itfaiye Kurtardı

Salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı



DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'ndeki İncilipınar Parkı'nda daha küçük çocuklar için tasarlanan salıncağı binen 11 yaşındaki Amina Coşkun, sıkıştı. Amina Coşkun'u itfaiye ekipleri kurtardı.



İncilipınar Parkı'na dün ailesiyle birlikte giden 11 yaşındaki Amina Coşkun isimli kız çocuğu, bindirildiği salıncakta sıkıştı. 8 yaşına kadar olan çocukların binmesi uygun olan salıncağa ailesi tarafından bindirilen Coşkun sıkışınca, ailesi itfaiyeden yardım istedi. İki bacağı da sıkışan Amina Coşkun'un kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası Amina Coşkun, salıncak kesilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.