Denizli Protokolü ile İş Adamları Basket Maçında

Denizli Genç İşadamları Derneği (DEGİAD) ve TED Koleji iş birliğiyle düzenlenen basketbol maçında Denizli protokolü ile iş adamları mücadele etti.



TED Koleji Spor Kompleksi'nde düzenlenen maçta Denizli protokolü ile DEGİAD'da geçmiş dönemlerde görev yapan başkanlar forma giydi.



Denizli protokol takımında Vali Ahmet Altıparmak, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, DENİB Başkanı Süleyman Kocasert ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu forma giydi.



DEGİAD başkanlar takımında ise iş adamları Gültekin Okay Salgar, Oktay Mersin, Ercüment Erdem, İlker Başkaya ve Ufuk Semercialbaz ter döktü.



Takımlar maça "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun" ve "Dostluk Kazansın" pankartlarıyla çıkarken, 30 dakika süren maçta kazanan dostluk oldu.



Maçın ardından DESİAD Başkanı Melek Sözkesen, her iki takımın oyuncularına forma hediye etti.