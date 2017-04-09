Denizli Pamukkale'de Kooperatif Kurşunladı

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, Umumi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne bugün sabah saatlerinde silahlı saldırıda bulunuldu.



Kapalı olduğu için kimsenin bulunmadığı kooperatif binasının camları kırılırken, kurşyunlardan biri de park halindeki biri otomobile isabet etti.



Pelitlibağ Mahallesi 1096 sokakta bulunan Umumi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi bugün sabaha karşı 05.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kurşunlandı. Beş el silah sesi duyulurken, ardından kooperatifin girişinde bulunan cam iki yerinden isabet aldı. kooperatifin önündeki park halindeki bir otomobile de kurşun isabet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede



5 adet boş mermi kovanı buldu. Saldırı anında kooperatifin içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.