Denizli Pamukkale'de Ihale Tartışması

Pamukkale'de ihale tartışması



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Pamukkale Belediyesi'nin önümüzdeki Ramazan ayında verilecek yemeklerin ihalesini, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Paktaş Şirketi'nin aldığını söyledi. Sancar, 428 bin lira teklif bedeliyle ihaleyi alan şirketin, ortağının ise Başkan Yardımcısı Selim Arkan olduğu iddia ederek, "İhaleyi veren ile ihaleyi alan nasıl aynı kişiler olabilir. Başkan görevini kötüye kullanmış ve usulsüz ihale yapmıştır" dedi. Yazılı açıklama ile Sancar'a cevap veren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise Paktaş'ın Pamukkale Belediyesi'ne ait tamamen kamu şirketi olduğunu ve ihaleyi diğer firmalara göre daha düşük fiyat vererek kazandığını bildirdi.



CHP Denizli il Başkanı Teoman Sancar, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Pamukkale Belediyesi'nin 2017 Yılı Ramazan Ayı İftar Yemeği Mal Alımı ihalesini kazanan firmanın yönetim kurulu başkanının Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin olduğunu iddia ederek, "14 Nisan 2017 tarihinde yapılan bu iftar yemeği ihalesine 4 firma katılmış ve sonunda ihaleyi 428 bin 750 lira bedelle Paktaş Organizasyon Petrol ve Temizlik Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazanmıştır. Şöyle dışarıdan baktığınızda çok şeffaf görünen bu ihaleyi kazanan Paktaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı acaba kimlerdir? İşte ana konu burada yatmaktadır. Maalesef ihaleyi alan Paktaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'dir. Paktaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Selim Arkan'dır" dedi.



"BAŞKAN USULSÜZ İHALE YAPMIŞTIR"



Sancar, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in görevini kötüye kullandığını, kutsal bir ay olan Ramazan ayı için yapılan ihaleye fesat karıştırıldığını vurgulayıp, "İhaleyi veren ile ihaleyi alan nasıl aynı kişiler olabilir. Pamukkale Belediye Başkanı görevini kötüye kullanmış ve usulsüz ihale yapmıştır. Kamu İhale Kanunu açıktır. Kimlerin ihaleye katılamayacağı çok alenidir. Hem ihale veren makamın başkanı hem de ihaleyi alan şirketin başkanı olamazsınız" diye konuştu.



"İHALENİN ADI, KENDİN PİŞİR KENDİN YE"



Yapılan ihalenin takipçisi olacaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Sancar, "Usulsüz olduğuna inandığımız bu ihaleyle ilgili, belgeleriyle birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı ve yandaş anlayışıyla Belediye'nin ihalelerini kendi şirketine veren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'den şikayetçi olacağımızı kamuoyuna arz ediyoruz. Ayrıca, bugüne kadar Pamukkale Belediyesi'nden Paktaş Şirketi'ne verilen tüm İhalelerin sorgulanması adına takipçisi olacağımızı da belirtiyoruz. Gürlesin, bu yaptığınız İhale Kamu İhalesi olmamış bu tam anlamıyla 'kendin pişir kendin ye' olmuş. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kendisi pişirip kendisi yemeye çalışanların daima karşısında olacağız. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın" dedi.



YAZILI AÇIKLAMA İLE YANIT



Pamukkale Belediyesi, CHP İl Başkanı Teoman Sancar'ın düzenlediği basın toplantısında Ramazan Ramazan Ayı İftar Yemeği Mal Alım ihalesiyle ilgili sarf ettiği iddialara yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, ihaleyi alan Paktaş firması iddia edildiği gibi Hüseyin Gürlesin ve Selim Arkan'a ait olmadığı, belediyeye ait bir şirket olduğu vurgulandı. AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin imzalı açıklamada, "Pamukkale Belediyesi'ne ait olan Paktaş şirketi tamamen kamu şirketidir. Yemek ihalemize girmesi konusunda kanuni olarak herhangi bir sakınca yoktur. Zaten kamu menfaati sağlanması için kurulmuştur ve kurulduğu günden bu yana başarı ile çalışmaktadır" dedi. Gürlesin, açıklamasında Paktaş'ın kazandığı Ramazan ayı ihalesinde 3 özel firma ile yarıştığını, ihalede en düşük fiyatı vererek ihaleyi kazandığına da dikkati çekip, "CHP Denizli İl Başkanı, bu durumdan neden rahatsız olmaktadır. En düşük ikinci firma ile aramızda 122 bin lira fiyat farkı vardır. Paktaş, ihaleye girmeseydi Bu şartlarda yemek ihalemiz 122 bin lira daha fazla fiyata yapılacaktı. 122 bin lira bu halkın cebinden çıkan paradır. CHP'li Teoman Sancar partisinin ön seçiminde sandıktan çıkıp, belediye başkan adayı olsaydı eğer belediyeciliği az da olsa anlardı. Vatandaşlarımızın parasını daha hesaplı, en uygun şekilde harcama planı yapmak için çalışırken, 122 bin lira daha ucuza yapmayı taahhüt ediyoruz. Bunu basın toplantısı ile çarpıtarak, reklam peşinde koşma adına kamuoyuna çıkma telaşıyla açıklamalarda bulunuyor. Sayın Teoman Sancar açık ihale yaptığımız Paktaş ile ihaleye katılan, diğer 3 özel firma ile bağınız olmadığına inanarak, daha ucuza verilen ihalede hangi akıllar ve yanlış yönlendirmelerin telaşı ile bu talihsiz açıklamayı yaptığınızı kamuoyu takdirine bırakıyorum. Yüksek fiyatlı ihaleler sizin işiniz, yerel yönetimlerde halk bu yüzden size yetki vermiyor. Pamukkale Belediyesi'nin ismini bu tür yalan ve çamur at izi kalsın açıklamaları kirletemezsiniz. Buna hakkınız yok" dedi.