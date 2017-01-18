Denizli' Otomobil Hemzemin Geçitte Trene Çarptı: 1 Yaralı

Denizli'de hemzemin geçitte tren geçişi için bariyerlerin kapanmasına rağmen duramayan otomobil, yolcu trenine çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Sümer Mahallesi 25. Cadde'deki tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. İkinci Sanayi Sitesi'nden Bakırlı Kavşağı'na doğru seyir halinde giden 34 yaşındaki Hüseyin Uruk yönetimindeki 45 KA 3270 plakalı otomobille, tren yolu hemzemin geçidini fark etmedi. Kapalı bariyerlere çarpan otomobil, Söke-Denizli seferini yapan yolcu trenine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak treni yolu uyarı levhasına çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Hüseyin Uruk, yaralandı. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan Uruk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolcu treni Denizli Garı'na devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.