Denizli Öğrencilerden Hasta Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

Öğrencilerden hasta çocuklara 23 Nisan hediyesi



DENİZLİ'de Lütfe Ege Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nalan Akman ile öğrencileri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret ederek çizgi film karakterlerinin resimlerini odalarına astı.



Lütfe Ege Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nalan Akman, resim bölümündeki 9'uncu sınıf öğrencileriyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde lösemi tedavisi gören hasta çocuklara farklı bir gün yaşatmak için 'Umudun Renkleri' projesini geliştirdi. Öğretmen Nalan Akman ve öğrencileri, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında, çocukların tedavi gördüğü hastanedeki odalarına asmak için eğitim öğretim yılı boyunca 25 çizgi film karakterlerinin bulunduğu yağlı boyadan resim yaptı.



Lütfe Ege Anadolu Lisesi öğretmeni Nalan Akman ve öğrencileri, yaptıkları resimleri Pamukkale Üniversitesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukların odalarına hediye etmek için, hasta çocukları tek tek ziyaret etti. Ellerindeki müzik aletleriyle çocuk şarkıları çalan öğrenciler, hasta çocukların odalarına girip, ellerindeki resimleri hediye etti. Odalarında canlı müzik dinleyen hasta çocuklar sürpriz karşısında mutlu oldu. Öğrenciler ve öğretmenleri, tedavi gören bebekler için de ninni çaldı. Öğretmen Nalan Akman, projeyi dönem başında geliştirdiklerini belirterek, "Bazı çocuklar, hayata tutunmanın ne demek olduğunu erken yaşta öğreniyor, amansız hastalıkla mücadele ediyorlar. Biz de oları bu projeyle mutlu etmek istedik. 23 Nisan Haftasında onları odalarında ziyaret edip, canlı müzik eşliğinde resimleri hediye ettik. Onları mutlu görünce, biz de mutlu olduk" dedi.