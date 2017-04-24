Denizli Obezite Için 15 Bin Kişi Yürüdü

Obezite için 15 bin kişi yürüdü



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Belediyenin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, obeziteyle mücadele için başlattığı Bahar Yürüyüşü'nün 3'üncüsü düzenledi. Yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı.



Merkezefendi Belediyesi tarafından obeziteyle mücadele için 3. Bahar Yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve vatandaşlar katıldı. Yenişehir Yürüyüş Yolu'nda düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşün başlangıç noktasında kurulan sahnede, çocuklar için sahne alan animatörler neşeli anlar yaşattı. Ardından sahneye çıkan Pamukkale Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu, şarkılarını seslendirdi. Halkoyunları ekiplerinin performansı ise alkış aldı. Etkinlik öncesinde belediye tarafından, katılımcılara üzerinde ay-yıldız bulunan şapkalar dağıtıldı. Yürüyüşte katılımcılara seslenen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Bugün sadece yürüyüş yapmıyoruz. Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Bundan 3 yıl önce obeziteyle mücadele kapsamında, '100 bin kişi yürüyüşe geçecek' demiştik. O gün bize inanmayanlar vardı. Sağlıklı bir yaşam için 100 bin kişi bu meydanı dolduracak. 2015 yılında sadece 7 bin kişiyle yürümüştük. 2016'da bu rakamı ikiye katlayarak tam 15 bin Merkezefendili yürüyüşe katılmıştı. Bugün Yenişehir Yürüyüş Yolu'nun neredeyse tamamı dolu. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.



20 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ



Yürüyüş öncesi yapılan etkinliklerin tamamlanmasının ardından, sağlıklı yaşam için düzenlenen yürüyüşün startı verildi. Yenişehir Yürüyüş Yolu'nda yaklaşık 3 kilometre uzunluğa sahip parkurda yapılan yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Yürüyüşte polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. 112 Acil servis ekipleri de tedbir amaçlı bekletildi. Parkurun sona ermesinin ardından, bitiş noktasında yürüyüşe katılanlara su ve elma ve tatlı ikram edildi. Bitiş noktasında kurulan sahnede, ekstrem gösteri grubu Skate Parkur Team katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Ekibin bisiklet ve basketbol topuyla yaptığı şov yoğun alkış aldı. Yürüyüşün son etkinliği olarak sahneye DJ Ozan Çolakoğlu çıkıp performansını sergilemesiyle etkinlik sona erdi.