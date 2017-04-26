Denizli Muhammet Emre Bebeğin Ölümünde Babaya Tutuklama Ek

Muhammet Emre bebeğin ölümünde babaya tutuklama Ek



OĞLU ÖLEN ANNE KONUŞTU, "DARP EDİLDİĞİNDEN HABERİM YOKTU"



Denizli'de darp sonucu öldüğü belirlenen ve babası tutuklanan 10 aylık Muhammet Emre Çelik'in 24 yaşındaki annesi C.Ç., oğlunun darp sonucu öldüğünü polislerden öğrendiğini söylerken, eşinin oğlunu dövdüğü için daha önce şikayetçi olduğunu söyledi.



Eşinin daha öncede oğlunu darp ettiği için polis şikayete bulunduğunu belirten anne C.Ç., "Oğlumun darp sonucu öldüğünü önce bilmiyordum. Olay tarihinde bana normal ölüm şeklinde söylediler. Eşimden de şüphelenmedim. Daha öncede darp ettiği için şikayet etmiştim. Oğlum ölmeden önce birkaç defa darp etti. Korktuğum ve cesaret edemediğim için bunları anlatamadım. Olay günü de ben temizliğe gitmiştim, beni aradı, çocuğun fenalaştığını söyledi. Ben eve geldim, önce sağlık ocağına götürdük ambulansla hastaneye götürüldü. Burada hayatını kaybetti. Vücudunda morluklar görmedim, darp ettiğinden de haberim yoktu, bana da bir şey anlatmadı. Boşanma davamız sürüyor. Daha önceki ifademde korktuğum için bazı şeyleri anlatmadım, ama ifademi değiştirip, anlatacağım" dedi.