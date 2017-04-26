Denizli Merkezli Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Denizli merkezli 7 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç sağlamak için İstanbul, Sakarya ve Ankara'dan gelen kişilerce Denizli'de suç örgütü kurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Denizli'de silahlı eylemle haksız kazanç sağlamak isteyen kişilere yönelik yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu, aralarında daha önce de aynı nitelikte suç kaydı bulunan 13 şüphelinin yakalanması için Denizli, İstanbul, Sakarya, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda aralarında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen kişinin de yer aldığı 13 zanlı yakalandı.



Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ile sahte plaka ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 11'i ise "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak" suçundan adliyeye sevk edildi.