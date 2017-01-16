Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, hafta sonu 5 bin kişiyi ağırladı.



Alternatif turizmde kentin daha fazla söz sahibi olması için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu yatırımlardan biri olan Denizli Kayak Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu karın keyfini yaşamak ve kayak yapmak için gelen yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı. Tanıtım atağı ile kısa sürede bölgenin cazibe merkezi haline gelen ve bugüne kadar binlerce misafirini ağırlayan Denizli Kayak Merkezi, Palandöken, Erciyes ve Uludağ gibi kış turizminin markalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı ve güzergahın açık hale getirildiği Denizli Kayak Merkezi, kayak yapmak, kızağa binmek ve kar coşkusu yaşamak isteyenlerin adresi oluyor. Günübirlik tesisleri, telesiyej ve teleski ile birlikte açık olan tesis farklı bir gün geçirmek isteyen konuklarını bekliyor.



Dünya standartlarında



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin alternatif turizm potansiyelini en üst seviyeye taşımak için Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, bunun en güzel örneklerinden birinin Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası bir diğerinin ise kış turizminin yeni adı olan Denizli Kayak Merkez olduğunu söyledi. Denizli Kayak Merkezi'nin bugün geldiği noktanın yadsınamaz olduğunu, mekanik tesis ve kayak sporu yapmak anlamında dünya standartlarında bulunduğunu işaret eden Başkan Osman Zolan, "Denizlimiz artık kayak yapanları ekranlardan izlemiyor. Vatandaşımız artık tesisimize gelerek ister kayak sporunu yapıyor isterse karın keyfini doyasıya yaşıyor" diye konuştu.



Denizli'nin ikinci beyaz cenneti Denizli Kayak Merkezi



Denizli Kayak Merkezi'nin Palandöken, Erciyes ve Uludağ gibi Türkiye'nin gündeminde olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Kayak merkezimiz cazibe merkezi olacak. Şehir içi ve dışından gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Denizlimize, ekonomimize inşallah çok olumlu katkılar yapacak. Büyüyen Denizlimiz, büyüyen yatırımlarımızla hak ettiği yere ulaşacak. Tüm vatandaşlarımızı kentimizin ikinci beyaz cenneti olan kayak merkezimize davet ediyorum."



Denizli Kayak Merkezi



Denizli'nin Tavas İlçesi'nin Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veriyor. En uzunu bin 700 metre, ikincisi bin 500 metre, üçüncüsü ise 700 metrelik tesisler amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet verirken, Denizli Kayak Merkezi'nde 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Alt yapısı ve günü birlik tesisi ile ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bulunan Denizli Kayak Merkezi, topoğrafik yapısı ve karın özelliği ile kayak yapmak için büyük avantaj sağlıyor. - DENİZLİ