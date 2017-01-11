Denizli İstiklal Mahallesi'nde Su Kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, SCADA sistemi kurulması çalışması dolayısıyla, 12 Ocak 2017 tarihinde İstiklal Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağını bildirdi.



DESKİ Genel Müdürlüğü kent genelindeki su deposu yenileme ve şehir suyunun tek merkezden izleneceği SCADA sistemi kurulması çalışması dolayısıyla su kesintisine gidicek. Bu kapsamda, 12 Ocak 2017 Perşembe günü Pamukkale İlçesi İstiklal Mahallesi 1193 Sokaktaki hat bağlantısı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 09.00-20.00 saatleri arasında İstiklal Mahallesinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği kaydedilirken, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek. - DENİZLİ