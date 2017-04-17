Denizli İş Dünyası Referandumu Değerlendirdi

Denizli'deki iş ve ekonomi dünyasının temsilcileri, referandumun geride kalmasının ardından Türkiye ve Denizli'nin gündeminde artık ekonominin olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.



Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert ve Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, referandumun geride bırakılmasının ardından ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundular.



Türkiye'nin önemli bir süreci geride bıraktığını belirten DTO Başkanı Uğur Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk oyuna sunulmasının ardından bir değerlendirme yaptı.



Referandumun gerçekleşmesiyle birlikte belirsizlik ortamının ortadan kalktığına vurgu yapan Erdoğan, "Milletin tercihi ne olursa olsun, yeni süreçte Türkiye'nin gerek ekonomi gerekse demokrasi ve özgürlükler anlamında daha iyi noktalara ulaşması için el ele vererek çalışacağına yürekten inanıyorum. Artık halkımız tercihini yapmış, ülkenin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yönetilmesi konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye yönünü belirlemiş, geleceği görmek artık daha da mümkün olmuştur. Ülkemizin odaklanacağı tek bir nokta vardır; o da güçlü Türkiye hedefidir. Artık tek derdimiz, ekonomi olmalıdır. Halkımızın refah seviyesini daha da yükseltmek olmadır" dedi.



"Tüm kesimler kenetlenmeli"



Toplumun tüm kesimleriyle kenetlenmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Referandum geride kalmıştır. Gün birlik olma günüdür. Herkes, bundan sonraki süreçte vatanımız için el ele vermek durumundadır. Ben her vatandaşımızın, referandumdaki tercihi ne olursa olsun, yeni süreçte Türkiye'nin gerek ekonomi gerekse demokrasi ve özgürlükler anlamında daha iyi noktalara ulaşması için el ele vererek çalışacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.



Keçeci: "Ekonomide çok acil ihtiyaçlarımız bulunmaktadır"



Milletin tercihini yaptığına dikkat çeken Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ise geleceğe odaklanmanın zamanının geldiğini belirtti. Bir vizyon ile hedef etrafından birleşerek birlikte Türkiye yürüyüşünün gerçekleşmesi gerektiğini belirten Keçeci, "Siyasi irade, öncelikle milletin kutuplaşmasını önlemeli ve geleceğimizin kavgaya kurban edilemeyecek kadar önemli olduğu mesajını toplumun tüm kesimlerine vermelidir. Biz sanayiciler olarak her zaman olduğu gibi üretmeye devam edeceğiz. Şu andaki beklentimiz biraz daha ekonomiye ve dış ilişkilere odaklanılmasıdır. Ekonomide çok acil ihtiyaçlarımız bulunmaktadır. Bir süredir siyasi gündemin yoğunluğu nedeniyle ikinci plana itilen ekonomi gündemi yine ilk sıradaki yerini almalı ve makro düzeyde iyileştirme çalışmalarına başlanılmalıdır. Kısa vadede piyasaların herhangi bir sürpriz yaşatmaması en büyük arzumuzdur. Sonrasında iş dünyasına vaat edilen tüm destekler ve bürokratik çarkların hızlanmasını sağlayacak tüm düzenlemeler hızlıca hayata geçirilmelidir. İnanıyorum ki sadece sanayicilerin değil, tüm özel sektör temsilcilerinin talepleri bu yöndedir" ifadelerini kullandı.



Kocasert: "Ekonomiyi güçlendirecek adımlara hızlı bir şekilde yenileri eklenmelidir"



Ülkenin çok önemli bir referandumu geride bıraktığını ve halkın nihai kararının sandığa yansıdığını kaydeden Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert de, "Halkın verdiği karar demokrasilerde elbette ki en doğru karardır. Türkiye referanduma yüzde 86 oranında rekor denebilecek bir katılım sağlamıştır. Yüksek katılım düzeyi millet iradesinin sonuçlara yansımasını da çok güçlü hale getirmiştir. Aynı zamanda bir belirsizlik ortamının geride kaldığını ifade edebiliriz. Mevcut istikrar ortamı ile birlikte bir dahaki seçimlere kadar hükümetimizden beklentimiz iş dünyasını ve ekonomiyi güçlendirecek adımlara hızlı bir şekilde yenilerini eklemesidir. Türkiye için başlayan yeni dönemin hayırlı olmasını yürekten diliyoruz. Yeni süreçte karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlanması ile birçok konuda olduğu gibi ekonomide de mesafe almanın kolaylaşacağına inancımız tamdır" diye kaydetti.



Tefenlili: "Ekonomi dünyası da önünü daha rahat görebilecek"



Milletin özgür iradesiyle aydınlık bir geleceğe karar verdiğini belirten Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili ise, daha aydınlık yarınların olacağına inandığını kaydetti. Tefenlili, sözlerinin devamında şunları kaydetti:



"16 Nisan'da millet olarak bir sınavı daha başarı ile atlattık. Demokrasi şöleni havasında geçen seçimden çıkan 'evet' sonucu aydınlık yarınlarımız için güzel bir karardır. Artık önemli bir belirsizliği geride bıraktık. Şunu çok iyi bilmek gerekir ki bu referandumun kaybedeni yoktur, kazananı Türkiye'dir. Ülke olarak daha büyük atılımlar gerçekleştirerek daha çok yol kat edeceğiz. Yeni sistemle hızlı kararlar alarak hızlı yol alacağız. Ekonomi dünyası da önünü daha rahat görebilecek, daha rahat yatırım yapabilecektir. Bizler çok çalışıp, çok üreterek ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Dünyaya demokrasi dersi verdiğimiz referandumdan sonra sandıktan çıkan sonucun tüm ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." - DENİZLİ