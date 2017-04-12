Denizli Hdp Binasından İki Bilgisayar Kasası Çalındı

HDP Denizli İl Başkanlığı'ndan monitörlerle birlikte iki bilgisayar kasası çalınırken, duvara siyah keçeli kalemle 'Geldik yoktunuz başkan. Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin' yazıldı. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın resminin üzerine bıyık çizilip balkona asıldığı belirlendi. Polis, olayın hırsızlık mı yoksa provokasyon amaçlı mı yapıldığını belirlemek için çalışma başlattı.



HDP'nin Denizli İl Başkanlığı binasına dün (salı) gece balkon kapısından giren kişi ya da kişiler, içerideki partiyle ilgili yazıları ve pankartları söktü. Ardından duvarlara siyah keçeli kalemle 'Geldik yoktunuz başkan' ve 'Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin' yazılarını yazdı. Abdullah Öcalan'ın resminin üzerine uzun bıyık çizip balkona astı. Binadan monitörleriyle birlikte iki bilgisayar kasası da çalındı. Sabah balkondaki resmi görenler, polisi ve parti yetkililerini aradı. Polisin gelmesiyle balkondaki resim kaldırıldı. Terörle mücadele ekipleri, olay yeri inceleme ve hırsızlık şubesi ekipleri HDP binasında inceleme yaptı. Polis çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye aldı. Polis, olayın hırsızlık mı yoksa provokasyon amaçlı mı yapıldığını ve faillerini yakalam için çalışma başlattı.



HDP İl Başkanı Yunus Özdemir, parti binasına girip çevreyi dağıtmak, yazıları sökmek ve balkona Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını asıp, duvarlara yazı yazmanın huzurlu bir kent olan Denizli'de huzuru kaçırma girişimi olabileceğini belirterek, "Bu olay provokasyon olabilir. Belki de bilgisayarları incelemek için götürdüler. Hırsızlık olayı da olabilir. Polisin, kısa sürede suçluları yakalayacağını düşünüyoruz. Parti binamızda Türk Bayrağı asılıydı, bir tane de partiye girenler asmış" dedi.



- Denizli