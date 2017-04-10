Denizli Futbol Akademisi'nde Düşme Üzüntüsü

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Denizli Futbol Akademisi'nde sezonun bitmesine 3 hafta kala küme düşmenin üzüntüsü yaşanıyor.



15 yıl önce Denizli Belediyespor adıyla 3'üncü Lig'e çıkan, iki kez yükseldiği 2'nci Lig'de tutunamayan, bu sezonun ortasında Denizlispor'la yapılan pilot takım anlaşması sonrası ismi Denizli Futbol Akademisi olarak değiştirilen kulüp, dün deplasmanda Diyarbekirspor'a 3-2 yenilerek profesyonel liglere veda etti.



Küme düştükleri için çok üzgün olduklarını söyleyen Teknik Direktör Yaşar Güvenli, "Tüm çabalarımıza rağmen lige tutunamadık. Kurtulma şansımız vardı ve bu yolda iyi maçlar oynadık ama kazanmayı beceremedik. Bu hafta galip gelerek umutlarımızı son haftalara taşımak istiyorduk, yine olmadı. Sanıyorum yönetim bu hafta toplanarak gelecek sezonun yol haritasını belirler. Biz kalan maçlarımızda prestij mücadelesi vermeye devam edeceğiz" dedi. - Denizli