Denizli Futbol Akademi-Tarsus İdmanyurdu: 1-1

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Selman Timur (xxx), Muhammed Yıldız (xxx)



DENİZLİ FUTBOL AKADEMİ SPOR: Mert (xx)- Alperen (xx), Şefik Can (xx), (Dk.88 Hakan Can), Osman (xxx), Hakan (xx) (Dk.85 Serkan Cansoy), Serkan Şirin (xx), Hüseyin (xx), Göktuğ (xx), Ramazan (xx), Emin Can (xx), Emrehan (x) (Dk.79 Onur Deniz x)



TARSUS İDMAN YURDU: Yaşar (xx)- Cemal (xx), Emre (xx), Gökhan (xx), Ogün (x) (Dk.89 Mert), Muzaffer (xx), Semih (x), (Dk.57 Burak xx), İlyas Kubilay (xxx), Abdurrahman (xx), Sefa Durmuş (xx), Sefa Aktepe (xx),



GOLLER: Dk.90 Osman (Denizli Futbol Akademi), Dk.77 İlyas Kubilay (Tarsus İdmanyurdu)



KIRMIZI KART: Sefa Durmuş (Tarsus İdmanyurdu maç sonu)



SARI KARTLAR: Serkan Şirin, Şefik Can, Osman (Denizli Futbol Akademi)



SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Denizli Futbol Akademi,



Play off hesapları yapan Tarsus İdmanyurdu karşısında yenilgiden son dakika golüyle kurtuldu: 1-1.



5'inci dakikada Serkan Şirin'in kullandığı serbest atışta penaltı noktası yakınlarında Hakan Akman'ın kafa vuruşu üst direğe çarptı, oyun alanına döndü, tehlikeyi defans uzaklaştırdı.



18'inci dakikada İlyas Kubilay'ın ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest atışta kaleci Mert, soluna yerden gelen topu iki hamlede kontrol etti.



22'nci dakikada Emre ile duvar pası yapan İlyas Kubilay ceza alanı içinde yakın mesafeden sert vurdu, Mert gole izin vermedi.



25'incidakikada Osman'ın pasıyla buluşan Atakan, kaleci Yaşar'ın yanından plaseledi, top uzak direk dibinden az farkla auta çıktı.



56'ıncı dakikada İlyas Kubilay, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Yerden plase vuruşunda top direk dibinden auta çıktı.



62'nci dakikada kendi topuna hareketlenen Sefa Durmuş, ceza yayı üzerinden sert vurdu, top üstten auta çıktı.



77'nci dakikada konuk takım öne geçti. Sol çaprazdan ceza alanına giren İlyas Kubilay yerden sert vurdu: 0-1.



90'ıncı dakikada gelişen Denizli Futbol Akademesi atağında ceza alanı içinde oluşan karambolde Osman topu yakın mesafeden ağlara gönderdi: 1-1.



Karşılaşmanın sonunda hakeme itirazlarını sürdüren konuk takım oyuncusu Sefa Durmuş, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



