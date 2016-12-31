Denizli Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye 2017'de Ekonomik Olarak Şahlanacak" 1

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye 2017'de ekonomik olarak şahlanacak"



AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da katıldı. Partililerin de katıldığı toplantıda 2016 yılını değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2016 yılının dünyada hiçbir ekonomi için kolay bir yıl olmadığını, ekonomide olağan dışı gelişmelerin yaşandığını, 2016 da ilk defa dünya ticaretinin, dünya büyümesinin altında kaldığını, ancak Türkiye'nin farklı şeyler yaşadığını, demokrasi zaferi olan 15 Temmuz da ihaneti yaşadığını söyledi.



Zeybekci, 2016 yılının değerlendirmesini yaptıktan sonra 2017 yılındaki beklenti ve hedefleri de açıkladı. Bakan Zeybekci, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini hayata geçirdiklerini, 2017 yılının ihracatta seferberlik yılı olacağını söyledi. Türkiye'nin 2017 yılında şahlanma yılı olacağını ifade eden Zeybekci, "2016'da alınan tüm önlemler, tüm destek ve teşvikler, kredi ve finans imkanları, tüm bu paketlerin tamamı, tüm reformların kullanıldığı ve etkisinin görülmeye başladığı bir yıl olacak. Türk ekonomisi 2017 yılında dünyadaki diğer ekonomilerden ayrışacak ve ekonomik anlamda bir şahlanma yılı olacak" dedi.



"2016'NIN SON ÇEYREĞİNİ YÜZDE 3.2 BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ"



Bakan Zeybekci, Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberine rağmen, Rusya'yla krize rağmen, Suriye'de yaşananlara rağmen 2016 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 2,2 büyüdüğünü belirterek, "İkinci çeyrekte beklenti eksi yönde idi. 2016 yılının son çeyreğinde gördüğümüz ihracattaki toparlanma ve yükselme yüzde 8-9'lar seviyelerinde artış konuşuyoruz. İhracattaki bu büyüme yukarıya doğru çekmesiyle büyümeye katkı verecek. 2016'nın son çeyreğinde pozitif beklenti içindeyiz. Yüzde 3,2'nin orta vadeli programın üzerinde büyüme ile kapatacağız. 2016 yılı tüm dünyada büyüme verileri yıl içinde iki defa aşağıya doğru çekildi. Dünyada ABD'nin ihracatı yüzde 4.5 üzerinde düştü. Çin yüzde 8.5, Güney Kore yüzde 8 düşme yaşadı. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 3 üzerine büyüme gerçekleştirmesi Türkiye anlamında gerçek anlamda bir başarı hikayesidir. Türkiye olarak yaşadığımız olağan üstü hallerle 2015 yılı tamamında yüzde 6 büyüdük. 2016 yılında yüzde 3 büyüdük. 2017'deki ihracat seferberliği ile daha farklı yerde olacağız. Rusya ve bölgesel olayların turizme yansıması oldu. Yıl sonu itibari ile muhtemelen 10 milyar dolar seviyelerinde daralmayla kapatacağız. Son 3 ayda kışa rağmen güçlü bir toparlanmanın başladığını görüyoruz. Türkiye bütün olumsuzluklar devam ederken dünyanın dikkatini çeker şekilde son 3 yılda cari açıkla etkin bir şekilde mücadele etti. 2015 yılında cari açığımız yüzde 26 geriledi. Cari açığımız 32 milyar dolara indi. Bu yılın sonu itibariyle cari açıkta bilinçli ve kontrollü şekilde yaklaşık olarak 30 milyarlar seviyesine getireceğiz" dedi.



"HEDEF DIŞ TİCARETİ MİLLİ PARAYLA YAPMAK"



Dış ticaretin Tük Lirası'yla yapılmasıyla ilgili olarak konuşan Zeybekci, "Çin Türk lirasını kendi endeks birim paraları arasına aldı. Buda önemli bir gelişme. Hedef İran, Rusya, Irak Suriye, körfez ülkeleri gibi bütün ülkelerde ticarette milli para kullanılması. 430 milyar dolarlık dış ticaretin yüzde 10'luk dilimini yaparsak cari açık finansmanıyla ilgili problemler ortadan kalkacaktır. Türk lirası rezerv para fonksiyonu kazacaktır. Türk lirasının değer kazanması için gerekli adımları atıyoruz. Bizim acelemiz yok. Piyasayı da bir şekilde istediğimiz yöne doğru götürerek de biz bu adımlarımızı atıyoruz. Kurla ilgili önümüzdeki dönemde beklentilerimiz olumsuz değil. Zamana bırakmak lazım zaman içinde Türkiye ekonomisinin endişe duyulacak hiçbir şeyi yoktur" diye konuştu.



"ENFLASYONU YÜZDE 7 'DE TUTMA AMACINDAYIZ"



Türkiye'nin karşısına, gezi olayları gibi kukla yöneticiler tarafından ekonomik oyunlar oynandığını söyleyen Zeybekci, "17-25 Aralık tezgahı oynandı. Enflasyonda yüzde 9.8 de idik. Yüzde 7 ye kadar geriledik. Hedef yüzde 7'de tutma amacında olacağız. AB'nin tamamından daha iyi bütçe açığına sahibiz. Kamu yatırımları 2017'de yüzde 30 artacak. İş gücü piyasasında yüzde 4 seviyesindeki bir büyüme yerinde sayma değildir, geriye gitmedir. Türkiye olarak faklı bir ülkeyiz. Türkiye yüzde 5'in altında büyümemeli ki, işsizliği alta çeksin. Özel sektör eli ile yapmak istiyoruz. Üreterek büyümek ve ihracata dayalı büyüme ile gerçekleştirmek istiyoruz ki kalıcı olsun" dedi.



"ŞİRKETLERİN TMSF'YE DEVREDİLMESİNİ OLUMLU GÖRÜYORUZ"



Türkiye olarak tarihinin en büyük kredi imkanlarını ortaya koyduklarını belirten Zeybekci, "Türkiye'de 250 milyar liralık kredi ve finansman imkanını Kobilerimizin üretici ve sanayicilerimizin, ihracatçımızın önüne koyduk. Hiç kimse merak etmesin bir bir takip ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde firmalarımızın tüm hareketlerini izliyoruz. 15 Temmuz meselesiyle yaşanan terör girişimlerinden sonra bazı OHAL ve bazı şirketlerin, teröre bulaşmış olan şirketlerin milli güvenliğimiz açısından ve o şirketin sağlığı açısından, o şirketin sağlam bir şekilde bu süreci atlatması anlamında kayyum atamalarının ve şirketlerin TMSF'ye devredilmesinin ekonomik anlamda biz bunu olumlu görüyoruz" dedi.



"2017 TÜRKİYE İÇİN ŞAHLANMA YILI OLACAK"



2017 yılının Türkiye için şahlanma yılı olacağını ifade eden Zeybekci, "2017 yılı, 2016'daki almış olduğumuz tüm önlemler tüm destek ve teşvikler, kredi ve finans imkanları, tüm bu paketlerin tamamı, tüm reformların kullanıldığı ve etkisinin görülmeye başladığı bir yıl olacak. Türk ekonomisi 2017 yılında dünyadaki diğer ekonomilerden ayrışacak. ve ekonomik anlamda bir şahlanma yılı olacak. 2017 yılı özel sektör yatırımlarında da bir coşma yılı olacak" diye konuştu.



"IRAK VE SURİYE'DEKİ SÜRECİ KONTROL ALTINDA SÜRDÜRECEĞİZ"



Ayrıca Ortadoğu'da bugüne kadar insanlık dramı yaşandığını belirten Zeybekci, "Gerek Suriye'de bu terör örgütünün Irak'taki kukla oynatıcılarının terör örgütü eliyle DAİŞ, PKK ve uzantıları eliyle Irak'taki yarattıkları olumsuzlukların 2017 yılının bahar aylarından itibaren artık tamamen kontrol edilebilir bir noktaya geldiğini göreceğiz. Irak ve Suriye'deki süreci kontrol altında sürdüreceğiz. Başbakanımızın da Irak'a bir ziyareti olacak, ekonomi olarak bizde orada olacağız" diye konuştu.