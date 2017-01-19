Denizli Diyanet Lojmanında Korkutan Yangın

Denizli'de Diyanet Vakfı'na ait olan ve imamların kaldığı 7 katlı lojman binasının çatı katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin zamanında müdahaleasiyle yangın büyümeden söndürüldü. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, yangının ucuz atlatıldığını söyledi.



Bugün saat 17.00 sıralarında, Kayalık Caddesi'ndeki Türkiye Diyanet Vakfı'na ait 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı. Binanın çatısından alevler yükselirken, duman gökyüzünü kapladı. Şehrin her yerinden görünen yangının dumanı, korku yarattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Kayalık Şubesi ekipleri yangına müdahale etti. Ardından destek itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri binaya girerek katları boşalttı. İtfaiye ekipleri alevlere hem bina içinden hem de merdivenli itfaiye aracıyla havadan müdahale etti. Olay yerine gelen polisler de caddeyi trafik ve yaya akışına kapattı. Vatandaşlar ise meraklı gözlerle yangını izledi. Çatı katına büyük hasan veren yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle 30 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü.



Türkiye Diyanet Vakfı'na ait binanın ilk katının Kuran Kursu olarak faaliyet gösterdiği, diğer katlarının ise Müftülük personel lojmanı olarak kullanıldığı öğrenildi. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, yangının ucuz atlatıldığını belirterek, "Yangının henüz neden çıktığını bilmiyoruz. İtfaiyenin raporuyla öğreneceğiz. Diyanet Vakfına ait binanın ilk katı kuran kursu, diğer katlar ise personel lojmanı olarak kullanılıyor. Akşamları ve gündüzleri kuran eğitimi veriliyor. Yangın sırasında hiçbir öğrenci binada bulunmuyordu. İtfaiye yangına zamanında müdahale etti, özel olarak itfaiyeye teşekkür ediyorum, ucuz atlattık" dedi.



Yangını gören vatandaşlardan biri olan esnaf Serkan Kadifekale ise, alevleri fark edince binaya girdiğini belirterek, "Alevleri görünce önce itfaiyeyi aradım ardından da binaya girdim. İlk katları dolaşarak içeridekileri yangın konusunda uyarıp, dışarı çıkmalarını istedim" dedi.