Denizli'den Kısa Kısa

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Serinhisar ilçesinin Ayaz Mahallesi'nde başlattığı altyapı çalışmasını tamamladı.



Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kuraklık dolayısıyla sıkıntı yaşanan Ayaz Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışması tamamladı.



Ayaz Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısını çözmek için çalışma başlatan ekipler, mahalleye yeni bir içme suyu sondaj kuyusu açtı. Altyapı çalışmaları kapsamında bölgeye 3 bin 500 metre içme suyu hattı ile 300 metre elektrik iletim hattı döşendi.



- Sarayköy'de Kültür Merkezi'nin yapımına başlandı



Sarayköy ilçesinde Kültür Merkezi'nin inşaatına başlandı.



Sarayköy Belediyesi tarafından Bala Mahallesi'nde 3 bin 225 metrekare alana yapılacak Kültür Merkezi'nin yapımı için ilk kepçe vuruldu.



Maliyeti 5 milyon 300 bin lira olacak Kültür Merkezi'nde 330 kişilik sinema, tiyatro, nikah ve toplantı salonu, kütüphane, fuaye, sergi salonu, fotoğraf stüdyosu, eğitim, dans okulu ile atölye ve otopark bulunacak.