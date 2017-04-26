Denizli'den Kısa Kısa

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İhtiyaç Haritası Topluluğu tarafından "Alkol ve Madde Bağımlılığı" konulu konferansı düzenlendi.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan etkinlikte konuşan topluluk başkanı Gözde Temel, madde bağımlılığının günümüzün en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, topluluk olarak bu konuya dikkat çekmek istediklerini söyledi.



Dr. Şerife Aslan, Psikolog Çiğdem Tekkanat ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Hatice Koç'un konuşma yaptığı konferansta bağımlılık, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanım nedenleri, risk faktörleri, ailelerin yapması gerekenler ve tedavi süreçleri hakkında öğrenciler bilgilendirildi.



Üniversite öğrencilerine imaj yönetimi eğitimi



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencilerine "İş Yaşamı İçin İmaj Yönetimi, Yeni Nesil CV ve Mülakat" konulu eğitim verildi.



PAÜ Genç Girişimciler Topluluğu'nun düzenlediği "Girişimcilik Eğitimi"ne konuşmacı olarak katılan Serkan Emir, öğrencilere imaj yönetimi, yeni nesil öz geçmiş oluşturma ve mülakat teknikleri konularında eğitim verdi.



Emir, öğrencilere gelecekteki kariyer hayatlarında zamanı doğru yönetmenin, hedef belirlemenin, risk almanın, farklı olmanın önemlerine değindi.