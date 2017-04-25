Denizli'den Kısa Kısa

Denizli'de belediye ekiplerinin kentin çeşitli yerlerine diktiği çiçekler, baharın kendini hissettirmesiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından park, meydan, kavşak ve yol kenarlarına ekilen lale, menekşe, sümbül, nergis ve diğer mevsimlik çiçekler rengarenk görüntüleriyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin park, meydan, vadi ve yeşil alan çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.



Doğayı ve yeşili koruyarak, insanlarla buluşturmak adına birçok proje hayata geçirdiklerini ifade eden Zolan, "Denizlimiz havasıyla, suyuyla, doğasıyla, yeşil alanlarıyla ve tüm güzellikleriyle örnek olmaya devam edecek." diye konuştu.



- Pamukkale Belediyesi metruk binaları yıkıyor



Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaları yıkıyor.



Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan ve özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden, terk edilmiş metruk binaların yıkımına devam ediyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Deliktaş Mahallesi'nde bulunan metruk bina, mahalle sakinlerinin talepleri üzerine yıkıldı.



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaların yıkımlarına devam edeceklerini ifade etti.