Denizli'den Kısa Kısa

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sunduğu tiyatro şenliğine 7 bin 500 çocuk katıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Önder Tahmaz'ın yönettiği Fırtına, Edirne Halk Eğitim Tiyatrosu ise Erdoğan Eğmen'in yazıp yönettiği Çılgın Mucitler ve Bizim Sokağın Çocukları adlı çocuk oyununu sergiledi.



Çatalçeşme Oda Tiyatrosu ile Acıpayam, Sarayköy, Çameli ve Bozkurt ilçelerinde 5 gün süren programlarda sergilenen eserler toplam 25 kez çocukların karşısına çıkarken, 7 bin 500 çocuk, oyunları izleme imkanı buldu.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çocukların gözlerinde mutluluğun her şeye değdiğini ifade etti.



- "Kariyerine Yön Ver"



Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde "Kariyerine Yön Ver" konulu konferans düzenlendi.



Konferansa Metro İnsan Kaynakları Müdürü Murat Ayaydın, Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere ve Bonte Girişimci Bilal Kök, yaptıkları sunumlarla kariyer tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.



Konferans sonunda konuklara plaket verildi.