Denizli'den Kısa Kısa

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü, Denizli Eğitiminde Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında Aydem Fen Lisesince düzenlenen Atatürk Matematik ve Fen Bilimleri Olimpiyatlarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, kentteki bir otelde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, olimpiyatları düzenlemekteki en büyük amaçlarından birinin ortaokul öğrencilerine matematik ve fen bilimlerini sevdirmek, yetenekli öğrencileri zamanında keşfetmek ve üstün yeteneklerini gösterebilme imkanı vererek ödüllendirmek olduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından birincilere tam altın, madalya ve başarı belgesi, ikincilere yarım altın, madalya ve başarı belgesi, üçüncülere çeyrek altın, madalya ve başarı belgesi verildi.



Çocuklara 23 Nisan'da teleferik ücretsiz



Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 yaş ve altındaki tüm çocuklara 23 Nisan Pazar günü teleferiği ücretsiz yaptı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramda gönüllerince eğlenip mutlu bir gün geçirmeleri için teleferiğimiz ücretsiz yaptık. Tüm çocuklarımızın doyasıya eğleneceği bir gün diliyorum." dedi.