Denizli'den Kısa Kısa

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) meclis toplantısına katıldı.



DSO Meclis toplantısında iş adamlarına belediyenin devam eden projeleri hakkında bilgi veren Subaşıoğlu, Merkezefendililerin memnuniyetinin her şeyin üstünde olduğunu belirtti.



Denizli'nin Büyükşehir olmasıyla merkezde iki ilçe kurulduğunu hatırlatan Subaşıoğlu, şu bilgileri aktardı:



"Merkezefendi'de göreve başladıktan sonra kendimize bir yol haritası belirledik. Dedik ki 'Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında marka olacağız.' Bununla ilgili çalışmalarımıza gecikmeden başladık. Yoğun bir tempomuz var. Çok geniş alanda sosyal ve kültürel projeler üreten bir belediyeyiz. Bu konuda da iddialıyız. Türkiye'deki 900'ün üzerindeki belediye içerisinde Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal ve kültürel projeler üretme konusunda ilk 5 içerisindeyiz. Bunu da 2,5 yıl gibi bir sürede gerçekleştirdik."



Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci de, Subaşıoğlu'na teşekkür ederek, cam horoz hediye etti.



-Sarayköy'de TOKİ konutlarına kayıtlar uzatıldı



Sarayköy'de belediye ile TOKİ işbirliğinde yapılacak konutlar için kesin kayıtlar 28 Şubat'a uzatıldı.



Sarayköy Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye ve TOKİ işbirliği ile inşa edilecek 410 konut için kesin kayıtların 28 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.



Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, başvuruların uzatılması yönünde vatandaşlardan talep olduğunu belirterek, "Başvuruların başladığı ilk günlerden itibaren vatandaşlarımız bu projeye sahip çıktılar ve yoğun ilgi gösterdiler. Tabii bu süreçte gerekli hazırlıklarını yapmak isteyen fakat yetiştiremeyen bir çok vatandaşımız oldu. Bizlere bu fırsatı kaçırmak istemediklerini belirterek sürenin uzatılması talebinde bulundular. Bizler de TOKİ yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerin sonucunda sürenin uzatılması konusunda fikir birliğine vardık." ifadelerini kullandı.