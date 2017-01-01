Denizli'den Kısa Kısa

Denizli'de su deposu yenileme ve şehir suyunun tek merkezden izleneceği sistemin kurulması çalışması dolayısıyla, yarın bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.



Belediyeden yapılan açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün kent genelindeki su deposu yenileme ve şehir suyunun tek merkezden izleneceği SCADA sistemi kurulması çalışması dolayısıyla su kesintisine gidileceği belirtildi.



Açıklamada, "Bu kapsamda, 2 Ocak Pazartesi günü Pamukkale ilçesi yeni hat tadilatı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 10.00-22.00 saatleri arasında Fatih, Deliktaş, Cumhuriyet, Hürriyet ve İncilipınar mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekiyor. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek." denildi.



Elektrik kesintisi



Pamukkale ilçesinde şebeke bakım, onarım ve alt yapı çalışmaları nedeniyle planlı kesinti uygulanacak.



ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden yapılan açıklamada, Zeytinköy Mahallesinde şebeke bakım çalışması nedeniyle 3 Ocak Salı günü saat 09.00-12.00 arasında Vatan Bulvarının Cem Sultan Caddesi ile Sultan Süleyman Caddesi arasında kalan bölümünde 1090 Sokak, Kılıçaslan Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi ve bağlı sokaklara elektrik kesintisi olacağı bildirildi.